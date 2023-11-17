В Абхазии «закроют двери» НПО, считающим ее оккупированной территорией

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба 16 ноября провел встречу с руководителями офисов международных НПО, осуществляющих деятельность в Сухуми.

По информации медиацентра абхазского МИДа, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и новые подходы к согласованию проектов международных структур, которые в ближайшее время будут отражены в официальном документе – указе абхазского президента Аслана Бжания.

Ардзинба подчеркнул, что Агентства ООН отказались от участия в совещании. Это, по его словам, «воспринимается как подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации».

Кроме того, он заявил:

«Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия, как «оккупированную территорию», наши двери будут закрыты в самое ближайшее время».

По словам Ардзинба, на официальном сайте Агентства США по международному развитию USAID опубликована информация о том, что в Абхазии реализуются проекты, нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», а также на «восстановление территориальной целостности Грузии».

Ардзинба подчеркнул, что Агентства ООН дезинформируют абхазский МИД относительно реальных целей и задач, реализуемых ими проектов, что подтверждается «ходом практической реализации проектов и публикациями на официальных сайтах органов власти США».