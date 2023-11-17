В Абхазии «закроют двери» НПО, считающим ее оккупированной территорией

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба 16 ноября провел встречу с руководителями офисов международных НПО, осуществляющих деятельность в Сухуми.
По информации медиацентра абхазского МИДа, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и новые подходы к согласованию проектов международных структур, которые в ближайшее время будут отражены в официальном документе – указе абхазского президента Аслана Бжания.
Ардзинба подчеркнул, что Агентства ООН отказались от участия в совещании. Это, по его словам, «воспринимается как подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации».
Кроме того, он заявил:
«Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия, как «оккупированную территорию», наши двери будут закрыты в самое ближайшее время».
По словам Ардзинба, на официальном сайте Агентства США по международному развитию USAID опубликована информация о том, что в Абхазии реализуются проекты, нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», а также на «восстановление территориальной целостности Грузии».
Ардзинба подчеркнул, что Агентства ООН дезинформируют абхазский МИД относительно реальных целей и задач, реализуемых ими проектов, что подтверждается «ходом практической реализации проектов и публикациями на официальных сайтах органов власти США».
- В мае 2022 года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. В частности, абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
- В сентябре прошлого года абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных». Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.
- Позже глава абхазского ведомства Инал Ардзинба призвал жителей Абхазии не сотрудничать с Фондом Бергхофа, заявив, что МИД берет на особый контроль любое взаимодействие с этим фондом.
- Инал Ардзинба заявляет, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.
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