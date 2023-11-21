Сопредседатели Женевских дискуссий обсудили в Цхинвали убийство Тамаза Гинтури

Сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ посетили Цхинвали. Джихан Султаноглу, Тойво Клаар и Виорел Мошану провели встречу с госсоветником президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, руководителем югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константином Кочиевым.

На встрече, в частности, обсудили убийство российскими военными на разделительной линии гражданина Грузии Тамаза Гинтури.

«Конечно, мы обсудили инцидент, произошедший в селе Кирбали, где был убит человек. Мы как сопредседатели очень обеспокоены случившимся. Мы думаем, что это было диспропорциональное использование силы. Мы вместе должны подумать о том, как обеспечить безопасность населения вдоль (разделительной) линии. Это важная задача Женевских дискуссий – рассматривать нужды и интересы населения», – сказал Тойво Клаар.

По слова Джихан Султаноглу, «самым ключевым вопросом дискуссий является подписание договора о неприменении силы и возвращение домой перемещенных лиц и беженцев».

«Думаю, что эти вызовы усилились в свете последних событий. Тем не менее, это не значит, что мы потеряли надежду. Необходимо сконцентрироваться на практических мероприятиях, позволяющих избежать в будущем повторения подобных приграничных инцидентов», – сказала Султаноглу.

Константин Кочиев, в свою очередь, заявил, что Женевские дискуссии «возвращаются к стабильной, ритмичной работе, что не может не радовать», передает агентство «Рес».

«Главные вопросы, которые нам предстоит обсудить, – это безопасность, стабильность и работы по делимитации и последующей демаркации границы с Грузией, это было бы значимым фактором для укрепления безопасности и стабильности в регионе», – сказал Кочиев.

Сопредседатели Женевских дискуссий сегодня также посетили головное сооружение Тирипонского оросительного канала. 22 ноября они посетят Сухуми.