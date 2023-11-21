Обзор грузинской прессы

«Решающий момент для ЕНД – будет ли новый большой раскол в 20-летие «Революции роз»», – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». По инициативе находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили в ближайшие дни состоится подписание «манифеста единства», содержание которого пока неизвестно. Политологи рассуждают о том, подпишет его или нет экс-председатель партии Ника Мелия, находящийся в открытом конфликте с нынешним руководством партии. Вот что говорит Заал Анджапаридзе:

«Если Никанор Мелия и его сторонники подпишут его (манифест), то им придется отозвать все свои претензии к «Национальному движению». Тогда возникает вопрос – какой смысл был в этих пререканиях, отделении в автономную группу, проведении встреч с населением и т. д.? Если они подпишут, они фактически признают новое руководство и вернутся на те позиции, на которых находились до начала процесса их отделения от партии».

При этом политолог напоминает, что недавно экс-президент и основатель партии Михаил Саакашвили написал в соцсети, что «высоко ценит» заслуги Мелия, однако пост этот в скором времени был удален. Анджапаридзе уверен, что произошло это после того, как бывший министр обороны, главный спонсор «Нацдвижения» Давид Кезерашвили пригрозил прекратить финансирование. Поэтому часть экспертов сомневается в том, что этот манифест станет попыткой примирить конфликтующие стороны в «Нацдвижении».

Среди сторонников партии есть некая колеблющаяся группа, для которой неприемлемы и Кезерашвили, и другие

«Сохранить целостность партии будет действительно сложно… Но есть шанс, что в случае раскола обе части преодолеют 5-процентный барьер и в сумме смогут получить больше голосов, чем одна только ЕНД. Среди сторонников партии есть некая колеблющаяся группа, для которой неприемлемы и Кезерашвили, и другие. Если партия сохранит свое единство, эти голоса могут быть потеряны», – сказал в интервью изданию политолог Вахтанг Дзабирадзе.

Интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили французскому изданию Le Monde, в котором она, как утверждают многие СМИ, впервые назвала основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили олигархом, на самом деле было достаточно сдержанным, заявил политолог Сандро Твалчрелидзе в интервью газете «Квирис палитра».

Саломе Зурабишвили – человек, воспитанный по западным правилам, и никогда не скажет того, чего не может доказать

«Я ознакомился с интервью президента Саломе Зурабишвили в оригинале, то есть на французском языке, и могу вам сказать, что в переводе были утеряны многие нюансы. Французский язык – своеобразный, и здесь большое значение имеют полутона, небольшие акценты. Когда она говорила об олигархии, она не называла Иванишвили прямо олигархом, сказала что-то вроде: он фигура олигархического оттенка. Саломе Зурабишвили – человек, воспитанный по западным правилам, и никогда не скажет того, чего не может доказать. Потому она все же была сдержана, хотя, согласен, на этот раз она сказала об Иванишвили больше, чем раньше».

Между тем политолог не согласен с утверждениями, что правительством сегодня управляет экс-премьер.

«Я думаю, что Иванишвили вмешивается в дела только тогда, когда тема или проблема касается конкретно его… Ну а правительство – эти люди думают только о себе. Им необходим мир для самосохранения, чего бы он ни стоил, он необходим им, чтобы сохранить собственность, власть и т. д. Что касается Саломе Зурабишвили, она понимает, что никакой импичмент ей не грозит, и действует так, как считает нужным. Думает не только об оставшемся президентском сроке, но и о своей будущей судьбе, которая на 120% переплетена с Европой, и сейчас она всем демонстрирует свои проевропейские настроения. Она выступает с очень интересными инициативами, встречается с представителями разных сфер», – говорит эксперт.

Что касается темы возможного создания президентом политического объединения в Грузии, о чем сегодня часто говорят в политических и экспертных кругах, респондент издания считает это не лучшей идеей, поскольку в таком случае Саломе Зурабишвили станет мишенью не только для правящей партии, но и для оппозиции.

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Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль дал интервью сайту Footmercato, в котором рассказал о последних успехах команды и о том, в каком случае он точно откажется от поста главного тренера.

Наша история станет еще прекраснее, если мы поедем на Евро-2024. Думаю, если мы достигнем этой цели

«Успех моей работы в том, что я дал возможность сборной Грузии сыграть в плей-офф отбора на чемпионат Европы. Очевидно, что, достигнув этого этапа, возникает желание пройти квалификацию, поскольку к этой цели мы шли три года. Наша история станет еще прекраснее, если мы поедем на Евро-2024. Думаю, если мы достигнем этой цели, на этом моя работа в сборной Грузии закончится», – цитирует Саньоля спортивный портал sportall.

При этом главный тренер утверждает, что к нему стало поступать немало предложений от других клубов, в том числе французских.

«На данном этапе я не буду рассматривать никакое предложение, поскольку не хочу думать ни о чем другом и сосредоточен только на сборной Грузии… Но я бы хотел, чтобы моя следующая работа была похожей на эту и мне пришлось строить перспективную команду», – сказал Вилли Саньоль.

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