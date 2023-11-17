В интервью французскому Le Monde президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые назвала Бидзину Иванишвили олигархом. По словам Зурабишвили, его не устраивает, что он не контролирует ее, как других руководителей «Грузинской мечты». Этим и объясняет президент исходящие от правящей силы угрозы и импичмент.

Надежды грузинских журналистов на то, что президент Саломе Зурабишвили после Le Monde пообщается и с ними, ждавшими ее в Вакийском парке, не оправдались. Зурабишвили пришла туда, где сто лет назад 21 мая 1923 года ЧК расстрелял 15 грузинских военных, выступивших против российско-советской оккупации, чтобы посмертно удостоить их звания Героев, передать ордена их родственникам. В своей пятиминутной речи она говорила о необходимости помнить их, и высказала сожаление, что и по этому вопросу нет национального согласия. К слову, среди официальных лиц присутствовала только замминистра обороны Лела Чиковани, возможно, потому, что дело касалось военных Первой Республики:

«Мы все должны чтить их память. Думаю, сегодня это должно было проявиться гораздо сильнее, как проявление национального духа. Сегодня все должны быть здесь. Это ведь не день какого-то разделения, противостояния. Думаю, если спросить у каждого грузина, все согласятся: это то, что нас объединяет. В этом не может быть политической или идеологической предвзятости. Если даже в таких вопросах мы не можем объединиться, тогда наши дела очень плохи».

Зурабишвили отметила, что верит в единство в вопросе прошлого, без которого нет и будущего. На этом общение с прессой президент закончила, так и не ответив на витавший в воздухе вопрос, почему именно сейчас Зурабишвили назвала в интервью Иванишвили единственным олигархом в грузинской политике» и почему она это сделала в разговоре с французским зарубежным журналистом, но не хочет общаться о внутриполитических проблемах с местными СМИ?

Интервью на французском, видимо, было не для грузинских ушей. А если и грузинских, то лишь в том смысле, что Бидзина Иванишвили является также гражданином Франции. Но многие вспоминали, как Иванишвили в 2018-м с билбордов со своими фото призывал избирателей голосовать за достойный европейский выбор, то есть за Саломе Зурабишвили. Да, соглашается президент в интервью, Иванишвили сыграл важную роль в представлении ее как проевропейского кандидата, однако на пути в Евросоюз он играет отрицательную роль. Ответила Зурабишвили и на вопрос об обвинениях Иванишвили в ее адрес, частью которых она считает и несостоявшийся импичмент, и угрозы по поводу ее поездок в Европу:

«В чем он меня обвиняет? Наверное, в том, что я не в его руках, как руководящие члены "Грузинской мечты"».

А дальше – еще возмутительнее для представителей «Грузинской мечты»:

«Сегодня в грузинской политике нет другого олигарха, кроме Иванишвили. Ответ на вопрос о деолигархизации, я думаю, кроется в предстоящих выборах», – заявила президент.

Возможно, впрочем, часть этого она видит и в российском менталитете Иванишвили:

«Он олигарх, сколотивший имущество в России… Он из тех, кто не может себе представить, что Россия будет побеждена, поэтому пытается заранее адаптироваться к победе России».

Заявления Зурабишвили первыми прокомментировали и приветствовали в оппозиции. Там этого давно ждали от Саломе Зурабишвили. И упрекали ее в том, что даже 18 октября, в день голосования по импичменту, депутатов «Грузинской мечты» она назвала «маленькими мужчинами», но так ничего и не сказала о том, кто из-за за кулис этим всем управляет. Об этом вспомнила и депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«До этого она была сдержанной в оценках Иванишвили. Думаю, ее эта оценка важна для международных партнеров, для грузинского общества, чтобы мы точно знали, кто главная проблема страны – это человек, который огромный финансовый капитал накопил в России, а потом без проблем вывел его из нее. Потому считаю важным ее позицию – охарактеризовать Иванишвили как олигарха».

В «Нацдвижении» и «Стратегии Агмашенебели», объединившихся в Платформу победы, заявления Зурабишвили все равно сочли половинчатыми, а действия – непоследовательными. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе вспомнил ее призыв к премьер-министру Гарибашвили подать первый пример деполяризации 8 ноября, после того как Еврокомиссия выдала положительную рекомендацию Грузии для получения статуса кандидата в ЕС:

«У президента есть прогресс в этом направлении, аллилуйя. Мы давно призывали ее перестать говорить полуправду. Хорошо, что президент наконец-то упомянула о том, что главная проблема и вызов для страны – это олигархическое правление Иванишвили. Но Иванишвили не только олигарх, он фактический неформальный правитель, он захватил власть. А если она искренне хочет деполяризации, пусть вместо протянутой руки премьер-министру помилует Михаила Саакашвили».

«Лучше поздно, чем никогда», все-таки соглашались в оппозиции, в то время как в «Грузинской мечте», судя по замедленной реакции, думали, что сказать по этому поводу. Гурам Мачарашвили первым вышел пообщаться к журналистам. Он признался: кроме напоминания о том, что Конституционный суд установил факт нарушения Основного закона президентом и что для парламентского большинства она больше нелегитимна, ему сказать нечего:

«Пока у нее (президента) будут эти функции, мы будем ходить и говорить: "люди, не верьте ей, она вне зоны обслуживания"».

Правда, дальше Мачарашвили перешел на угрозы, когда речь зашла о возможном помиловании президентом Михаила Саакашвили. В интервью Саломе Зурабишвили уверяет журналиста, что Саакашвили чувствует себя лучше и планирует активно включиться в избирательную кампанию. Тем не менее, пообещал депутат Мачарашвили, если она посмеет помиловать Михаила Саакашвили, она «будет уничтожена как личность, сядет рядом с Саакашвили в "Вивамеди"».

Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа потребовал отставки президента:

«И это говорит президент, которую мы избрали, с которой мы встали рядом. Мы были на плакатах вместо нее. А теперь Иванишвили олигархом называет? Она неадекватная, бессовестная и вредоносная. Если у нее осталась хоть капля достоинства, пусть соизволит и подаст в отставку и присоединится к тем, со спущенными штанами, и радикалам».



Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал слова Зурабишвили словами озлобленного человека из «Нацдвижения»:

«Бидзина Иванишвили сыграл одну из решающих ролей в ее президентстве. Несмотря на то, что у «нацев» («Нацдвижения») самый убогий мессидж-бокс по отношению к ушедшему из политики Бидзине Иванишвили, именно к этому озлобленному мессидж-боксу и подключилась Саломе Зурабишвили».

Тюрьмой Зурабишвили угрожали в правящей партии со дня провалившегося импичмента. Тогда же от генпрокурора Ираклия Шотадзе общество узнало, что забытое многими скандальное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в процессе помилования президентом заключенных в августе 2019-го все еще расследуется. Но пока Саломе Зурабишвили находится под защитой президентского иммунитета. И хотя сегодня представители «Грузинской мечты» напоминали Зурабишвили о ее однопроцентном рейтинге, в последнее время, особенно после сегодняшнего дня, как отмечают наблюдатели, ее рейтинг как проевропейского лидера растет.

Об этом свидетельствует и число людей, которые после 8 ноября приходят в резиденцию на Атонели, во дворец Орбелиани, чтобы присоединиться к инициированной президентом кампании с петицией «Наш голос – Европе» – с призывом к лидерам стран ЕС предоставить Грузии статус кандидата в конце года, поскольку для «Грузии альтернативы европейскому пути нет».

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