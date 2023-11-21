– Сколько рублей вы тратите на интернет в месяц и довольны ли вы качеством связи?

Амра: С 1 декабря буду платить 1000 рублей, и это уже третье повышение тарифа за полгода. Изначально было 500 рублей, потом повысили на 100 рублей, стало 600 рублей, потом 750 рублей, и вот сейчас на 250 рублей сразу поднимают цену. Буду платить ежемесячно 1000 рублей. При этом замечу, что качество домашнего интернета, кстати, оставляет желать лучшего. Когда к интернету подключен только один гаджет или один мой планшет, еще куда ни шло. Но если у меня в гостях моя маленькая племянница и к вайфаю подключается второй гаджет, то связь уже тормозит. Растут цены на все у нас, не растет только зарплата. Вообще, у нас в Абхазии очень дорогая связь, и интернет, и безлимит у нас вовсе не безлимит, как нам пытаются сказать, так как после определенного порога скорость передачи данных значительно уменьшается. За эти же деньги в Москве, например, интернет летал бы.

Денис Харчилава: За интернет в месяц я плачу 1500 рублей. 1000 рублей у меня уходит дома на вайфай, что касается качества связи, в целом если говорить, я доволен. Да, какие-то моменты периодически, где-то сбои бывают, я думаю, что у многих операторов так, наверное, происходит. Плюс 500 рублей у меня еще уходит на интернет, мобильная связь. Говорят, что подорожает тариф, но если подорожает, условно говоря, на 300 рублей, значит, это вынужденная мера. Без интернета уже невозможно, работа с этим связана, так что если коротко ответить, то я в целом доволен той связью, которая у меня есть.

Даниил Горельников: Мы платили всегда 1000 рублей в месяц. В последний раз мне объяснили сотрудники из портала, что я должен заплатить 1300 рублей. Я смотрю на российских каналах, везде в рекламе пишут, что интернет падает и падает вниз (оплата). А почему-то у нас цены повышаются, при этом качество нашего интернета падает ниже, чем российские цены на интернет. Я готов платить, потому что у меня нет вариантов, готов платить 1300 рублей, но я хочу видеть качество интернета.

– Почему в последнее время повысились цены на интернет?

Ардаш Овсепян: Я думаю, что повышение цен на интернет в первую очередь связано с тем, что поднялся курс доллара. Если мы обратим внимание, то летом курс был 60 рублей, сейчас – в районе 90 рублей. Соответственно, все то оборудование, которое интернет-провайдеры закупают для того, чтобы обеспечивать качество связи на должном уровне, все эти затраты выросли в полтора раза. Соответственно, оператору, интернет-провайдеру для того, чтобы покупать оборудование на прежнем уровне, нужно получать в полтора раза больше денег. Второе, если обратить внимание на то, что в компаниях работают такие же граждане, как и вне компании, это такие же люди, которые ходят на рынок, покупают продукты, огурцы, которые подорожали, которые покупают бензин, который подорожал, и любое другое сырье, которое подорожало. Соответственно, этим людям тоже надо думать на перспективу, как поднять зарплату, чтобы качество их жизни заметно не упало. Я понимаю, что всем тяжело, когда цены растут, но и сотрудники сотовых компаний или провайдеров, они тоже сталкиваются с этой проблемой. Они тоже нуждаются в повышении зарплаты, и вот, чтобы удовлетворить этим двум основным факторам, компании вынуждены повышать цены на интернет, это мое мнение.

Самсон: Я трачу 1300 рублей на интернет, да, я доволен, в принципе. У меня при этом два роутера, то есть у меня несколько номеров дома, я один роутер, модем, передаю, где туристы у меня живут. Я живу в Гагре, у нас густонаселенный район в плане туристов в летний период. И один роутер хватает на дом, все нормально, сбоев нет.

– Ожидается ли повышение тарифов, вы не в курсе?

Самсон: У нас тариф был 1000 рублей, стал 1300 рублей. В принципе, нормально, с учетом того, что цены поднимаются на все во всем мире, мы же не можем быть отдельно от всего мира. Нормальное явление, я считаю. Цены на продукты питания растут, не то что на интернет. 300 рублей особо на моем кошельке не отразятся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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