Ноябрь подходит к концу, на этой неделе на озере Рица выпал снег, из-за снегопада закрыто для посещения высокогорное село Ауадхара, и вот правительство вспомнило «про сани» и дефицит электричества.

На заседании республиканского штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют говорилось о том, что на оплату перетока электроэнергии из России в декабре необходимо изыскать еще более 600 млн рублей, которые не были заложены в бюджет нынешнего года. Премьер-министр Анкваб требовал «в короткие сроки решить проблему и с несанкционированным подключением к сетям трансформаторных установок», а глава МВД Киут возложил ответственность за малоэффективную работу в борьбе с незаконным майнингом на районные подразделения «Черноморэнерго» и предупредил об ужесточении мер в отношении должностных лиц, виновных в создавшейся ситуации. (Он явно не имел в виду президента, премьера и вице-премьера, которые ратовали за легализацию деятельности по добыче криптовалюты.)

Пока правительство искало деньги и виновных, негосударственные СМИ указывали на «преступное расточительство» и процветающую в условиях дефицита бесхозяйственность – освещение на центральной трассе Псоу-Ингур не отключается круглые сутки. «И это тогда, когда страна ищет сотни миллионов рублей на переток, а граждан призывают экономить электроэнергию…» – комментирует ситуацию телеграм-канал «Республика».

Судьба второй перепадной ИнгурГЭС, которую правительство решило передать частному лицу, по-прежнему широко обсуждается. Общественность недовольна условиями договора, подписанного еще в апреле нынешнего года. Глава ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия назвал этот договор коррупционным и антинародным и призвал депутатов парламента не ратифицировать его. Он отмечает, что договор подписан без объявления тендера, в интересах частного лица. В его обращении к депутатам говорится, что ГЭС можно передать в пользование и другим российским или местным инвесторам, которые согласятся на ее восстановление на более выгодных для страны условиях.

Проправительственная партия «Амцахара», видимо, не прочла заявление Темура Гулия, так как придумала за него совсем другой текст и призвала все общественные и политические партии осудить главу ветеранской организации «Аруаа» – за то, что он предлагает «подарить врагу инфраструктуру, территорию и суверенитет Республики Абхазия». Но и на этом фантазия защитников президента не заканчивается, и они добавляют: «не удивимся, если в «Аруаа», не разобравшись в государственной инвестиционной политике, озвучат призыв присвоить грузинские коды аэропорту Бабушара».

Тем временем, пока «Амцахара» придумывала, в чем бы обвинить ветеранов войны, депутаты парламента на комитетском заседании обсуждали Соглашение по признанию судебных решений России на территории Абхазии. Оно было подписано министром юстиции Анри Барциц 29 июня в Санкт-Петербурге. В случае ратификации парламентом этого соглашения, решения судов Российской Федерации по экономическим вопросам будут обязательны к исполнению в Абхазии.

26 ноября в Абхазии День Конституции. В преддверии праздничного дня правовед Саид Гезердава раскритиковал указ президента, направленный на контроль над международными неправительственными организациями. Он отмечет, что Конституция не дает право президенту регламентировать сферу деятельности гражданского общества и их международные связи, и, издавая указ, президент нарушил принцип разделения властей. «Вопрос присутствия агентств ООН, международных НПО на территории Абхазии должен быть урегулирован законодательно. А эти полномочия находятся в ведении парламента», – констатирует Саид Гезердава.

На этой неделе жители города Новый Афон продемонстрировали власти, как просто сносятся заборы, если решение властей затрагивает интересы граждан. 21 ноября у стен Новоафонской государственной дачи собрались жители города, обеспокоенные информацией о передаче дачи неназванному олигарху и продаже участков земли, входящих в территорию госдачи. Первую часть информации опровергли руководство госдачи, администрация президента, министр внутренних дел. По второй части никаких комментариев не было, но есть подтверждение этой информации в социальной сети. Российская компания «Планета недвижимости», которая занимается распродажей недвижимости в Абхазии (зона обслуживания – Абхазия), выставило объявление о продаже земельных участков на территории государственной дачи в Новом Афоне, тем самым спровоцировав акцию протеста. 21 ноября вечером жители Афона призвали граждан страны на акцию против распродажи государственных активов. На собирающихся людей поначалу никто не реагировал, но, когда их численность возросла до нескольких сотен и стены, огораживающие госдачу от города, были разрушены, прибыли подразделения милиции и ГСО. Ближе к ночи в Новый Афон приехал и вице-президент Бадра Гунба, который провел переговоры с жителями города и пообещал им, что отчуждения госдачи не будет, а по выставленным на продажу участкам будет принято решение, согласованное с жителями города.

Вдогонку проведенной акции администрация президента и МВД сделали заявления, в которых говорилось, что лица, участвовавшие в разрушении железобетонного ограждения, будут привлечены к уголовной ответственности уполномоченными государственными органами. Как обычно в социальных сетях тут же появились показательные видео и фото, свидетельствующие об ущербе, который нанесли государственному имуществу сторонники нынешнего президента Бжания в результате акций протеста при штурме МВД в 2017 году, при «взятии» администрации президента в 2019 году и так далее. Таким образом общественность давала понять действующей власти, что морального права судить и преследовать своих оппонентов она не имеет. Однако уже через два дня в Новом Афоне задержаны три участника акции протеста. Ситуация накаляется, ведутся переговоры в правительстве.

А президента Бжания как обычно в стране нет. Он провел в Абхазии три рабочих дня и снова уехал домой – в Москву. О его отсутствии в стране пресс-служба сообщила только после того, как информацию озвучили негосударственные СМИ. До этого времени сайт президента имитировал присутствие Бжания в стране, вывешивая информацию «второй свежести». Полное сообщение о цели «рабочего визита» ограничивалось фразой – «в рамках визита проводятся встречи в различных государственных структурах».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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