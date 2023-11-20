Абхазский парламент планирует приступить к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2024 год. Ряд политических партий и общественных организаций обратились к депутатам с просьбой детально изучить и сократить расходы бюджета, связанные с содержанием органов власти и руководителей государства. Это необходимо, чтобы изыскать 900 млн рублей для оплаты перетока электроэнергии, которую предоставляет Россия. Экс-депутат парламента и экс-председатель комитета по бюджету Натали Смыр считает это заявление обоснованным, а возможность изыскания этой суммы реальной. По ее мнению, требование оплаты перетока со стороны России после нескольких лет предоставления его на безвозмездной основе является способом принуждения Абхазии к передаче энергетической отрасли иностранным инвесторам.

– Натали, сегодня появилось заявление от оппозиционных партий – «Форума народного единства», политической партии «Апсны», «Абхазского народного движения», «Аруаа» и «Нашей столицы», все они обращаются к депутатам и просят их ответственно подойти к рассмотрению бюджета, постатейно изучить все расходы, особенно связанные с содержанием органов государственной власти и руководителей государства. Насколько эффективно такое обращение к депутатам и что депутаты в такой ситуации могут сделать?

В мою бытность никогда такого не было, чтобы дефицит бюджета составлял порядка двух миллиардов рублей. Это 15% от принятого бюджета, это немыслимая цифра!

– Вообще, письмо достаточно обоснованное, потому что сегодня на страницах интернета, в телеграм-каналах и в Фейсбуке мы видим выложенные и подписанные руководством Министерства обороны расходы на приобретение очень дорогостоящих автомобилей. И у оппозиционных организаций и партий, и вообще в целом у всего народа такие расходы вызывают бурю возмущения. С полной ответственностью заявляю, что в бытность мою председателем комитета по бюджету парламента такие расходы даже представить себе было невозможно, в частности, по Министерству обороны. И мы ввели в практику проведение заседаний комитетов в присутствии журналистов, потому что люди должны были понимать, что именно мы делаем. Дело в том, что, когда проходит само заседание сессии, там не всегда понятно, с чем мы согласились и какие цифры приняли. А вот на комитетах, если вы помните, были «бои без правил». Чтобы принять такой бюджет и такие расходы для Министерства обороны, это была бы война. В мою бытность никогда такого не было, чтобы дефицит бюджета составлял порядка двух миллиардов рублей. Это 15% от принятого бюджета, это немыслимая цифра!

– Мы все знаем о том, что на недавнем комитетском заседании, на которое, кстати, не пустили журналистов, министр экономики попросила депутатов изыскать в бюджете 900 млн рублей на оплату перетока из России. Как, по-вашему, есть в бюджете такие резервы и где депутаты могут взять такую сумму? Что вы об этом думаете?

– Знаете, это называется перекладыванием с больной головы исполнительной власти на здоровую голову депутатов. То есть ответственность за то, что не смогла сделать исполнительная власть, она сейчас хочет переложить на депутатов. Я в этом случае категорически бы отвергла решение этого вопроса. Находить эти 900 млн рублей – это прерогатива исполнительной власти, и не надо сейчас выходить на депутатов с просьбой изменить бюджет. А что депутаты могут изменить уже в конце года? Наша власть рапортовала об исполнении бюджета, о перевыполнении доходной части, вы, наверное, слышали, а сейчас у нас вдруг не оказалось 900 млн рублей! Это говорит о недальновидности, об отсутствии вообще прагматизма и ума у нашего руководства.

Я думаю, что Россия не пойдет на то, чтобы менять решение МПК. Наше правительство попало впросак, а, если честно, оно село в лужу

В России, наверное, не просто так имеется стабилизационный фонд, чтобы можно было в экстренном случае быстро мобилизовать финансы. У нас такого нет, у нас все потрачено на машины, на какие-то ремонты, на все, кроме того, что необходимо. Я думаю, что сейчас они обратятся в Национальный банк за получением кредита, но где Национальный банк будет брать такие кредиты? Если сейчас Национальный банк предоставит Минфину кредит, то, я вас уверяю, зимой будет отсутствие ликвидности, и Национальный банк не сможет покрыть свои обязательства перед клиентами, перед банками, он не сможет их выполнить. Более того, у Национально банка есть обязательства перед Россией, у него должен быть не снижаемый остаток на коррсчете в российском банке, это решение (российско-абхазской) межправкомиссии. Сейчас для того, чтобы снять этот неснижаемый остаток, который находится в российском банке с возможностью получения этих денег, надо менять решение межправкомиссии. Я думаю, что Россия не пойдет на то, чтобы менять решение МПК. Наше правительство попало впросак, а, если честно, оно село в лужу. Для меня, как для экономиста, вообще не понятно, когда министр экономики говорит о том, что у нас сейчас возникла необходимость повысить цену за киловатт/час в три раза. Какая необходимость? У нас генерация бесплатная, мы так и не смогли собрать даже 50% платежей при стоимости 40 копеек за киловатт/час. При нынешней стоимости 1,3 рубля за киловатт/час «Черноморэнерго» собирает максимум 10% платежей.

Скажите мне, пожалуйста, кто будет платить, когда цена будет 4 рубля за киловатт/час? Мы пенсии людям подняли в три раза? Мы зарплаты людям подняли в три раза? Мы социальные пособия и выплаты на детей и инвалидов подняли в три раза? Я вот читаю в СМИ отчеты о том, что у нас валовый продукт повысился на 57%. Это выручка, которая пришла, а расходы и инфляцию мы посчитали? У меня просто слов нет. И сейчас они просят парламент изыскать 900 млн рублей в конце года! Где мы найдем эти денежные средства, скажите, пожалуйста? У нас впереди ноябрь и декабрь, еще два месяца, и надо будет осуществить все выплаты и еще найти 900 млн рублей. А за год мы потратили на машины только для Министерства обороны более 300 млн рублей, представляете! Не считая того, что потратили другие организации, посмотрите, какие машины были куплены! О чем это говорит?

– В заявлении партий и общественных организаций говорят о бюджете на 2024 год, и они, обращаясь к депутатам, говорят, что в сложившейся ситуации необходимо свести к минимуму выделение средств из бюджета на приобретение автомашин, на их содержание, на ГСМ, на командировочные, покупку мебели, ремонт кабинетов, аренду помещений и так далее и тому подобное для того, чтобы изыскать в бюджете 2024 года эти 900 млн рублей. Насколько это реалистично и возможно, на ваш взгляд?

– Это реалистично, потому что проект бюджета сейчас принимается, он 1 ноября поступил в парламент. Я буду говорить гипотетически, потому что я не видела проект бюджета, мне трудно о нем говорить. Чтобы сделать анализ, надо получить итоги 2023 года и провести сравнительный анализ. Я не знаю цифр, но с учетом бюджета, принятого на 2023 год, где было запланировано практически два миллиарда дефицита, я думаю, что один млрд дефицита с учетом выплат по электроэнергии очень возможно и это реалистично.

– Натали, поясните мне, пожалуйста, как из дефицита оплачивать переток?

Сейчас нас подталкивают к тому, чтобы вы понимали: все это создают искусственно, чтобы мы отдали свою энергетику. И по вопросу оплаты теперь будут стоять жесткие требования и условия

– Что такое дефицит? Это обязательства государства, скажем, доход 10 рублей, а у нас должно быть расхода 15 рублей. Десять рублей расходов у нас покроется доходом, а пять рублей будет предусмотренный дефицит. Такая и здесь ситуация. Надо урезать все наши расходы, как мы называли это в парламенте «наши хотелки», и, я думаю, миллиард можно заложить дефицит. Они спокойно расписали на два миллиарда расходы, поэтому 900 миллионов, необходимых на погашение задолженности, ничего не составит заложить. Ничего страшного в этом нет, это приблизительно 10% дефицита, что соответствует норме. Они специально потолок в процентном отношении не утвердили в законе, поэтому они и 15%, и 20% дефицит могут сделать, но норма, как правило, 10%. Но платить-то надо сейчас, в конце декабря! Когда мы говорили о том, что сыр бесплатный бывает только в мышеловке, это же была искусственно созданная ситуация, при которой Кристина Константиновна (Озган, министр экономики) говорила так: у нас социальный переток, мы его не оплачивали. А теперь, оказывается, нам надо платить, то есть поставлены условия: либо вы нам отдаете энергетику, либо платите, друзья! А между прочим, наш, шестой, созыв об этом предупреждал. Вот и все. Сейчас нас подталкивают к тому, чтобы вы понимали: все это создают искусственно, чтобы мы отдали свою энергетику. Речь идет об этом. И по вопросу оплаты теперь будут стоять жесткие требования и условия, при которых мы обязаны будем платить!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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