На пресс-конференции в Сухуме представители оппозиционных политических партий и организаций обратились к провластным политическим организациям, к Народному Собранию и к Общественной палате с предложением войти в единый координационный совет, чтобы вместе противостоять угрозам национальной безопасности, и создать механизм общественного контроля за действиями власти.

Пресс-конференция представителей политических партий, общественных организаций и общественных деятелей, которые выступают против принятия закона об апартаментах, прошла сегодня в Сухуме.

Приглашение к сотрудничеству

Общественный деятель Алхас Джинджал проинформировал журналистов о том, что 2 ноября состоялось собрание различных политических организаций и общественных деятелей, на котором обсуждались угрозы национальной безопасности, в центре рассмотрения был закон об апартаментах. Против его принятия парламентом выступают не только представители оппозиции, но и ученые, интеллигенция и обычные граждане.

На этом собрании был создан координационный совет политических партий и общественных организаций, члены которого обратились с предложением к провластным политическим организациям – партии ветеранов войны «Амцахара» и к «Совету политических сил». Суть этого предложения изложил Алхас Джинджал:

«Мы предлагаем создать общественную комиссию, которая будет способствовать укреплению порядка в сфере имущественных отношений государства и бизнеса. Есть еще множество объектов, которые нуждаются в освещении их деятельности. И самое лучшее, что мы можем сделать, – создать комиссию, в которую войдут партии всего политического спектра. Предлагаем совместно составить список объектов, подлежащих, по общему мнению, ревизии и контролю за их деятельностью. В него должны войти те объекты, которые остались в госсобственности, неприватизированные и находящиеся в аренде, которые должны показывать эффективность и приносить в разы большие средства в бюджет республики. У нас есть все инструменты государственной власти – это прокуратура, Контрольная палата, налоговая служба, но, видимо, этим государственным институтам не хватает эффективности на протяжении всего послевоенного периода, чтобы наш бюджет был наполнен в разы большим количеством денег».

Такое же предложение подключиться к работе координационного совета было сделано Общественной палате и Народному Собранию. Участники пресс-конференции надеются получить ответ до конца этой недели.

«Работа общественной комиссии должна широко освещаться в СМИ», – сказал Джинджал.

Не обмениваться заявлениями, а сесть за общий стол

Эшсоу Какалия представлял общественную организацию «Аидгылара» и Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия, он говорил о создании механизма общественного контроля за действиями власти:

«По сути, это наша очередная попытка создать механизм общественного контроля за деятельностью государственных служб и ведомств. Мы считаем, что конструктивный диалог – это лучшая форма взаимодействия, лучшая форма, которую придумало человечество для того, чтобы решать те или иные вопросы. А вопросов накопилось огромное количество. У нас очень много событий в стране, которые не получили логического завершения. Так, парламент принял постановление по МВО и ПВО (сухумские санатории Московского военного округа и Противовоздушной обороны), но оно осталось неисполненным, хотя, казалось бы, парламент – это высший законодательный орган страны. У нас идет судебная тяжба между Генеральной прокуратурой и блоком АНД («Абхазское народное движение»). Как вы знаете, суд вынес беспрецедентное решение и признал действия прокуратуры недостаточными. Мы решили, что для разрешения всех накопившихся вопросов будет полезнее не обмениваться заявлениями, а сесть за один стол, создать список вопросов и по ним поработать. Конечно, все это осветить в СМИ. И неслучайно мы призываем подключиться к этой работе парламент и Общественную палату. Мы думаем, что такая форма диалога приведет к желаемому всеми результату. Все мы говорим о том, что радеем за страну, все говорим о том, что переживаем за будущее нации, коль скоро это так, давайте обсудим вместе, какие вопросы первые, какие вторые, какие третьи».

Темур Гулия выступал от пяти организаций – «Аруаа», «Абхазское народное движение», «Форум народного единства Абхазии», «Апсны» и «Наша столица», он дополнил предыдущие выступления и пояснил цель координационного совета:

«Я хочу внести ясность для общественности, что тут речи нет о каком-то союзе общественных и политических движений и организаций, тут речь идет об одном: о противодействии закону об апартаментах и массовому переселению иностранных граждан на территорию суверенной Абхазии. В данном органе сосредоточены представители различных политических и общественных организаций, которые будут заниматься координацией всех наших действий, в случае если власти примут очередной неадекватный шаг по принятию данного антинародного законопроекта».

Какую альтернативу вы предлагаете?

От журналиста прозвучал вопрос: «Сегодня власть транслирует, что у нее не получается развивать экономику без помощи извне. Финансовая помощь России тоже сокращается, единственный выход – какими-то огромными проектами вливать денежные средства в страну через привлечение иностранных инвесторов. Но оппозиция мешает власти действовать динамично в этом направлении. Что вы на это скажете? Какую альтернативу вы предлагаете?»

На вопрос ответил общественный деятель Еркан Кутарба:

«Хочется сказать этим уважаемым: если у вас не получается, отодвиньтесь, мы найдем тех, у кого это получится! Народ выбрал себе судьбу, и, пожалуйста, не подвешивайте, мы сами решим. Вместо того чтобы отдать какой-то крупный объект человеку и использовать иностранные кредиты, почему нельзя это сделать от имени государства? Почему государство не может взять на себя эти обязанности? Почему оно не может взять где-то кредит и все восстанавливать: и энергетику, и транспорт, и туризм, и сельское хозяйство? Мы все можем делать сами. Мы же тридцать лет ни у кого не просили? А почему сегодня необходимо стало просить? Я вас уверяю, что сегодня мы живем намного лучше, чем весь Северный и Южный Кавказ. У нас есть ресурсы, у нас есть потенциал, просто надо взять себя в руки и использовать внутренние резервы, решение этих проблем не надо искать вне Абхазии. Все возможности у нас есть, главное, грамотно их использовать!»

Эшсоу Какалия сразу предложил альтернативу и нашел источник кредитования внутри страны. Он напомнил о том, к чему привела легализация майнинга в Абхазии, ответственность за которую несут действующий президент и правительство:

«Выступая, наш президент сказал о том, что государство вынуждено было потратить на аварийный ремонт подстанции более одного миллиарда рублей. Все мы знаем, почему возникла необходимость в этом ремонте на такие большие суммы. Если бы решения принимались более ответственно и если бы за эти решения несли ответственность те, кто их принимает, у нас сегодня был бы миллиард рублей, чтобы раздать кредиты нашему населению. Несложно подсчитать, какое количество кредитов можно было бы раздать на один миллиард рублей. Вот одно из направлений, которые необходимо развивать. К большому сожалению, мы говорим об этом часто, а результат один и тот же. У нас несправедливо разделены ресурсы страны. И пока мы не научимся контролировать органы государственной власти, справедливо ресурсы распределяться не будут. Это – аксиома, во всем мире так. Там, где власть не контролируется, она начинает допускать ошибки, осознанные или неосознанные – это вопрос второй. Нам необходимо создавать механизмы общественного контроля».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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