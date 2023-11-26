В селе Адзви требуют освобождения задержанных граждан Грузии

В селе Адзви требуют освобождения задержанных российскими военными 24 ноября на территории муниципалитета Гори граждан Грузии. Сейчас они находятся в цхинвальском изоляторе и ожидают решения суда, сообщают родственники задержанных, передает SOVA.

По словам членов семьи, Хвича и Дмитрий Коринтели вместе с односельчанином Георгием Мгеладзе были похищены на второй день после празднования Георгоба в Грузии - 24 ноября - с территории сельской церкви Св. Георгия. Туда, как отмечается, местные жители ездили без проблем даже после российско-грузинской войны 2008 года, однако пять лет назад территория была объявлена оккупированной.

«Поймав курицу, он должен был пойти в церковь Святого Георгия и отпустить ее там. Он взял свечи, чтобы зажечь их, взял с собой эту курицу. Больше я ничего не знаю. Его забрали из церкви. У нас есть родственники в Цхинвали, и они теперь пытаются позаботиться о них. Мы знаем, что с ними все хорошо», - рассказывают родственники незаконно задержанных.

СГБ Грузии обнародовала информацию о похищении троих граждан Грузии 25 ноября.

«Получив информацию об упомянутом инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующая при непосредственном участии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров», - сказано в заявлении.