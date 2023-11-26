Абхазские депутаты: армянские власти подвержены конъюнктуре и легко меняют позиции

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия Ашот Миносян, Галуст Трапизонян, Эрик Рштуни и Левон Галустян выступили с заявлением в связи со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна об однозначной поддержке единства и государственности Грузии.

«В своих публичных заявлениях я несколько раз заявлял, что "мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии", – заявил на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян. После трагедии в Арцахе, когда действующее армянское руководство обрекло 120 тысяч своих же граждан, проживающих в Нагорном Карабахе, на выселение, можно было оставить без комментариев последнее выступление Пашиняна. Но слишком цинично прозвучал тезис о поддержке территориальной целостности Грузии.

Цинично не потому, что Республика Абхазия, являясь независимым государством, не имеет никакого отношения к суверенной Грузии, а потому что еще пару лет назад Ереван громогласно заявлял, что Арцах - это Армения и не допустит никаких поползновений Азербайджана на территорию Карабаха. К сожалению, последующее развитие событий показало, что армянские власти подвержены конъюнктуре и легко меняют позиции, в том числе по такому чувствительному для всего армянства вопросу, как существование Арцахского государства. Факт его исчезновения с политической карты мира всецело «заслуга» официального Еревана, сделавшего все для сворачивания идеи строительства суверенной Нагорно-Карабахской Республики. Напомним, что за ее создание сложили головы десятки тысяч человек», - говорится в заявлении абхазских депутатов, передает «Апсныпресс».

Авторы заявления расценивают слова Пашиняна как демарш в отношении их Родины – Абхазии. Сказанное премьером Армении произвело на них негативное впечатление и оставило неприятный осадок. Депутаты напоминают Николу Пашиняну о том, что в Абхазии проживают 42 тысячи армян.

«Коренным народом созданы все условия для изучения нашего родного языка, сохранения самобытных обычаев и традиций. Мы гордо называем Абхазию своей Родиной. И напоследок: Армения, конечно, может поддерживать территориальную целостность Грузии. Но вот суверенная Республика Абхазия к ней не имеет никакого отношения от слова совсем. Уже 30 лет наш многонациональный народ строит свое государство. И, в отличие от Пашиняна, в Абхазии нет политиков, которые выбор народа поставили бы под сомнение и одним росчерком пера ликвидировали бы страну, которая завоевана кровью сынов и дочерей», – говорится в заявлении депутатов.