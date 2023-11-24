Президент Абхазии Аслан Бжания внес изменения в существующий указ президента «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия». По мнению юриста Саида Гезердава, целью указа является усиление контроля над местными неправительственными организациями со стороны МИДа, он ограничивает деятельность НПО и противоречит законам о неправительственных и общественных организациях.

О том, что президент Аслан Бжания внесет изменения в указ «О некоторых мерах по реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия», предупреждал министр иностранных дел Инал Ардзинба 16 ноября на встрече с руководителями офисов международных НПО. В официальной информации об этой встрече говорится, что «обсуждались актуальные вопросы взаимодействия и новые подходы к согласованию проектов».

В соответствии с указом, изменения коснутся требований к международным НПО указывать абхазские НПО в перечне мероприятий, которые планируется привлекать для их реализации. Указ обязывает не ограничиваться перечнем этапов реализации проектов, но также называть каждое реализуемое мероприятие, объемы финансирования и наименование соответствующих абхазских некоммерческих организаций. Международные НПО должны будут представлять в МИД документы об абхазских НПО, участвующих в реализации их проектов: информацию о регистрации и постановке на налоговый учет, согласованный порядок реализации мероприятий и объем финансирования. Промежуточные отчеты отныне должны сдаваться ежеквартально. Ранее их сдавали раз в год.

Мы побеседовали с юристом неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» и общественным деятелем Саидом Гезердава, он прокомментировал указ президента и сказал о том, что президент не имеет полномочий регламентировать деятельность гражданского общества, а абхазские НПО в своей деятельности руководствуются существующими законами:

– Саид, скажите, пожалуйста, чем вызвано появление указа президента, касающегося деятельности международных и местных НПО?

– Нам известно, что Министерство иностранных дел, в частности, его глава, давно предпринимало попытки ограничить свободу деятельности неправительственного сектора, ограничить деятельность международных организаций, которые присутствуют в Абхазии, агентств ООН. И мы слышали о том, что есть предложение такой инициативы, которая исходила со стороны МИДа. Затем уже во время встречи с представителями международных организаций министр иностранных дел озвучил, что готовится указ президента. Мы, конечно, ожидали, что он будет затрагивать деятельность международных организаций и агентств ООН, но оказалось, что он затрагивает именно нас.

Мы всегда понимали какую-то его заинтересованность в том, чтобы поставить под чрезмерный контроль деятельность неправительственных организаций

Мы не зря относились так к словам министра иностранных дел, когда он упоминал неправительственные организации, нам всегда казалось, что это касается в первую очередь нас, поскольку он упоминает термин «неправительственные организации» очень часто и в последнее время только стал говорить о международных неправительственных организациях. Понятно, что это такая уловка, что во всех случаях он, скорее всего, имеет в виду нас. И мы всегда понимали какую-то его заинтересованность в том, чтобы поставить под чрезмерный контроль деятельность неправительственных организаций, потому что такая инициатива не исходит больше ни от одного другого государственного органа, и, в принципе, все они понимают нашу деятельность.

Мы регулярно отчитываемся, и каких-то дополнительных вопросов со стороны других структур в наш адрес не было. Но у министра, по всей видимости, какие-то свои цели и какие-то свои планы. Причем его инициативы почему-то очень часто совпадают с какими-то вбросами, направленными против НПО, которые появляются в соцсетях и в телеграм-каналах. Подобные резкие движения главы МИДа сопровождаются вбросами со стороны анонимных каналов, в которых извечно полоскается тема НПО. Мне кажется, что эти вещи связаны, и мы, действительно, их связываем, я думаю, что это неслучайное совпадение. И как раз выступлению министра иностранных дел предшествовал очередной грубо состряпанный вброс. Затем появилось его заявление, а уже потом на этой неделе появился указ.

– А что можно сказать о самом указе президента, в чем его суть?

Этот указ не вписывается в рамки полномочий президента, у него просто нет таких полномочий, чтобы регламентировать деятельность гражданского общества,

– Указ очень странный, удивительный, выходящий за рамки полномочий тех органов, которые его инициировали и приняли. Этот указ не вписывается в рамки полномочий президента, у него просто нет таких полномочий, чтобы регламентировать деятельность гражданского общества, это должно быть урегулировано на законодательном уровне. Получается, что опосредованно информацию о деятельности местных неправительственных организаций будет зачем-то собирать МИД. Зачем это МИДу с точки зрения бюрократической и законной логики, совершенно непонятно. По всей видимости, есть какие-то другие, понятные, наверное, министру иностранных дел интересы. С моей точки зрения – это серьезное нарушение компетенции этих органов.

– Планируете ли вы что-то противопоставить этому нарушению? Что именно?

– Мы будем реагировать, мы будем разъяснять, указывать на то, что есть рамки полномочий органов государственной власти. Мы действуем в законодательном поле, у нас есть законодательство, которое регламентирует нашу деятельность, это закон о некоммерческих организациях, закон об общественных объединениях, и есть Конституция. Понимаете, какую систему создает этот указ? Мы должны будем повышать частотность своей отчетности перед нашими иностранными партнерами для того, чтобы они, в свою очередь, передавали эту информацию МИДу. Зачем это делать? И зачем МИДу отчеты местных неправительственных организаций? В конце каждого календарного года мы отправляем соответствующие отчеты о нашей деятельности в Министерство иностранных дел. Мне кажется, что МИД думает, что посредник в виде международного партнера как-то вписывает механизм контроля в полномочия Министерства иностранных дел, но это совершенно не так, потому что мы фактически вынуждены будем отчитываться теперь перед МИДом. Это совершенно неправильно, это совершенно ненормальная с точки зрения законности ситуация. Я думаю, что мы будем еще обсуждать, каким образом реагировать и как формулировать нашу позицию, но мы это обязательно сделаем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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