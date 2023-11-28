Georgian Airways начинает полеты из Тбилиси в Петербург

Авиакомпания Georgian Airways с 10 декабря запустит прямые рейсы между Тбилиси и Санкт-Петербургом. Продажа билетов на сайте авиаперевозчика уже начата.

Прямые рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Информацию о начале полетов распространила и пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы» – оператора петербургского аэропорта «Пулково».

Авиакомпания Georgian Airways, а также грузинские и российские официальные ведомства о начале новых рейсов не сообщали. В настоящее время авиаперевозчик осуществляет прямые рейсы между Тбилиси и Москвой. Рейсы из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси уже выполняет российская авиакомпания Red Wings.

Ранее в расписании аэропорта Махачкалы появился рейс Georgian Airways из Тбилиси, однако основатель авиакомпании сказал, что рейсов в Махачкалу из Тбилиси «в этом году не будет, следующий год под вопросом».

О том, что Georgian Airways планирует выполнять рейсы между Тбилиси и Махачкалой, а также Тбилиси и Санкт-Петербургом (с 10 декабря), Батуми и Москвой (с 12 декабря), сообщал телеграм-канал блогера Николая Левшица.

«Эхо Кавказа» писало о том, что общее число прямых рейсов между Россией и Грузией в декабре может достигнуть 58 в неделю. Запланированы полеты российской Red Wings из нескольких городов России в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (всего 23 рейса в неделю). Несмотря на то, что продажа билетов на сайте российской компании уже начата, власти Грузии не публиковали информацию о выдаче соответствующих разрешенией.

Рейсы в Грузию выполняет и авиакомпания «Азимут»: Москва–Тбилиси–Москва, Сочи–Тбилиси-Сочи; Москва-Батуми-Москва; Минеральные Воды–Тбилиси–Минеральные Воды.