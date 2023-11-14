В расписании аэропорта Махачкалы появился рейс Georgian Airways из Тбилиси

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, предположительно, начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси- Махачкала-Тбилиси. Информация об этом опубликована в расписании на официальном сайте аэропорта Махачкалы. Там указано, что рейсы будут выполняться с 23 ноября по 30 марта, три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Махачкалы – 07:45.

Ранее о том, что Georgian Airways планирует выполнять рейсы между Тбилиси и Махачкалой, а также Тбилиси и Санкт-Петербургом (с 10 декабря), Батуми и Москвой (с 12 декабря), сообщил телеграм-канал блогера Николая Левшица.

Авиакомпания Georgian Airways, а также грузинские и российские официальные ведомства о начале новых рейсов пока не сообщали. В настоящее время авиаперевозчик осуществляет прямые рейсы между Тбилиси и Москвой.

«Эхо Кавказа» писало о том, что общее число прямых рейсов между Россией и Грузией в декабре может достигнуть 58 в неделю. Запланированы полеты российской Red Wings из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Сочи в Тбилиси, Кутаиси и Батуми (всего 23 рейса в неделю). Несмотря на то, что продажа билетов на сайте российской компании уже начата, власти Грузии не публиковали информацию о выдаче соответствующих разрешенией.

Рейсы в Грузию выполняет и авиакомпания «Азимут»: Москва–Тбилиси–Москва, Сочи–Тбилиси-Сочи; Москва-Батуми-Москва; Минеральные Воды–Тбилиси–Минеральные Воды.