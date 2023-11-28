Продление перемирия между Израилем и ХАМАСом дает надежду на перевод конфликта в политическую плоскость. Если палестинские радикалы выполнят условия по освобождению по меньшей мере 10 заложников в сутки, то режим прекращения огня можно будет продлевать раз за разом. Об этом заявляют в Катаре, выступающем главным посредником в переговорах. Представители мирового сообщества надеются, что продление перемирия даст возможность говорить о мирном процессе. Однако Израиль настаивает: бесконечно продлевать сделку он не намерен, и, как только процесс освобождения заложников будет завершен, война возобновится в полную силу, пока ХАМАС не будет уничтожен.

10 израильских заложников в обмен на 30 палестинских заключенных в сутки – это условия продленного на два дня перемирия между Израилем и ХАМАСом, признанным террористической организацией в США и ряде других стран. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что получили список тех, кто будет освобожден сегодня, и что их семьи уведомлены об этом. Согласно предварительной информации, также будут освобождены некоторые иностранные рабочие, удерживаемые в Газе.

Глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа находится в Дохе, куда он прибыл для переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и высокопоставленными катарскими чиновниками. Это уже третья поездка Барнеа в Катар с начала войны.

На данный момент в Газе остаются около 170 человек, но ХАМАС заявляет, что удерживает не всех из них – неизвестное число захваченных 7 октября граждан якобы находятся в руках других группировок, и установление их местонахождения займет еще какое-то время.

Катар, выступающий главным посредником в переговорах, заявляет, что нацелен на продление перемирия и освобождение всех заложников, включая военных, но конкретных договоренностей пока нет. Представитель МИД страны Маджед аль-Ансари заявил, что переговоры по вопросу израильских солдат могут начаться после освобождения гражданских лиц:

«Что касается примерного количества заложников, мы слышали оценки из разных источников, включая ХАМАС с одной стороны и Израиль с другой, но на данный момент мы не можем гарантировать или подтвердить ни одну из этих цифр. Что мы можем подтвердить или, по крайней мере, сказать с определенной степенью уверенности, так это то, что есть еще 20 заложников, которых можно освободить в течение 48 часов. Мы надеемся, что в ближайшие 48 часов мы получим больше информации от ХАМАСа относительно остальных заложников. Мы надеемся на достижение устойчивого перемирия, которое приведет к дальнейшим переговорам и в конечном итоге к прекращению этого насилия и войны. Мы всегда говорили, что нам нужна поддержка всего международного сообщества, чтобы это произошло. Однако мы работаем с тем, что имеем, и сейчас у нас есть положение соглашения, которое позволяет нам продлевать перемирие до тех пор, пока ХАМАС сможет гарантировать освобождение как минимум десяти заложников в сутки со своей стороны. Это то, что мы имеем на данный момент».

На фоне продления режима прекращения огня на два дня и в преддверии Международного дня солидарности с палестинским народом генсек ООН Антониу Гутерриш также вновь призвал к долгосрочному перемирию в секторе Газа и освобождению всех заложников, удерживаемых палестинскими боевиками:

«Это проблеск надежды и человечности посреди тьмы войны. И я очень надеюсь, что это позволит нам еще больше увеличить гуманитарную помощь людям в секторе Газа. Палестинцы переживают одну из самых мрачных глав в своей истории. Я осуждаю кровавое нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября, но это не может быть оправданием для коллективного наказания палестинского народа. Мы призываем к долгосрочному гуманитарному прекращению огня, неограниченному доступу жизненно важной помощи, освобождению всех заложников, защите гражданского населения и прекращению нарушений международного гуманитарного права».

Гутерриш неоднократно подвергался критике со стороны Израиля, обвинявшего его в попытке оправдать нападение ХАМАСа, в особенности после его заявления, что атака радикалов произошла «не на пустом месте».

Официальная позиция Израиля заключается в том, что понятия «мир» и ХАМАС не сочетаются друг с другом. Об этом, в частности, заявил старший советник правительства страны Марк Регев, сославшийся на недавнее интервью газете New York Times одного из членов политбюро группировки. По заявлению последнего, ХАМАС рассчитывает на то, что война с Израилем «станет перманентной на всех границах». По словам израильского дипломата, нынешняя ситуация спровоцирована ХАМАСом и, пока эта группировка существует, мир невозможен.

Впрочем, участники прошедшей 27 ноября в Барселоне конференции – представители европейских и арабских государств, все же надеются, что усилиями международного сообщества конфликт все же удастся перевести в политическую плоскость. При этом арабские страны настаивают на окончательном решении палестинского вопроса. Об этом, в частности, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд:

«Это была хорошая встреча, мы передали наше послание. Важно, чтобы мы немедленно установили режим прекращения огня, чтобы мы опирались на нынешнее перемирие, которое существует. Мы должны обеспечить больший доступ к гуманитарным товарам. 170 грузовиков недостаточно. Нам нужно положить конец этому конфликту сейчас».

На том, что войну пора заканчивать, настаивает и Иран, при этом в Тегеране не удержались от обвинений в адрес США. По словам представителя МИД Исламской республики Нассера Канаани, поддержка Вашингтоном действий Израиля лишь подливает масла в огонь:

«Мы надеемся, что эта война закончится. Мы продолжаем переговоры и консультации со всеми вовлеченными сторонами. Наш президент и министр иностранных дел участвовали в диалогах и консультациях на высоком уровне с официальными лицами различных стран и Организации Объединенных Наций, которые будут продолжаться. При этом правительство США усугубляет нестабильность и отсутствие безопасности в регионе. Присутствие военно-морского флота США на Ближнем Востоке мы рассматриваем как часть их политики по продолжению поддержки Израиля».

В США, со своей стороны, продление гуманитарной паузы также приветствовали, однако дали понять, что разделяют опасения Израиля в том, что ХАМАС воспользуется передышкой, чтобы продолжить террористическую активность. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби:

«Это реальный риск. Следует ожидать, что такая группа, как ХАМАС, террористическая группа, которая явно не соблюдает законы войны, попытается воспользоваться любой паузой в боевых действиях в своих интересах. Поэтому мы наблюдаем. Я не хочу говорить от имени израильтян, но я имею в виду, что это рассчитанный риск - то, что премьер-министр Нетаньяху и его военный кабинет готовы принять, чтобы освободить заложников. Так что это баланс. И, как вы также слышали, израильтяне говорят, что, как только пауза закончится, они планируют сразу же вернуться к военным операциям».

Главный вопрос на сегодня – может ли продление перемирия в Газе на два дня проложить путь к полному прекращению боевых действий. По мнению аналитиков, это зависит от того, что сможет предложить ХАМАС.

Для того чтобы сделка продолжала работать, им нужно отпускать по 10 человек ежедневно. Но заложники рассеяны по всему сектору Газа и, по собственному же признанию ХАМАСа, находятся в руках не только у них, но и у еще нескольких группировок. И найти их – задача не из легких.

Но если продленное перемирие пройдет гладко и ХАМАС сможет предложить новые имена, то стороны готовы рассмотреть вопрос о новом продлении режима прекращения огня. Однако Израиль при этом не устает повторять: бесконечного продления не будет, и, когда процесс возвращения заложников закончится, он обязательно возобновит войну в полную силу, пока не добьется главной цели – полного уничтожения ХАМАСа.

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