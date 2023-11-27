Перемирие между Израилем и ХАМАСом может быть продлено. Несмотря на очередную задержку с обменом заложников на палестинских заключенных, посредники выражают уверенность в том, что удастся добиться освобождения еще, по меньшей мере, двух десятков удерживаемых в Газе людей. Международное сообщество настаивает на том, что нынешнее перемирие должно стать первым шагом к политическому урегулированию конфликта путем создания палестинского государства. В Израиле отношение к этому неоднозначное.

Израиль ждет освобождения четвертой группы заложников. Обмен на палестинских заключенных должен произойти в ближайшее время. Предварительно речь идет об 11 гражданах Израиля – девяти детях и двух пожилых женщинах. Последний день перемирия с ХАМАСом, признанным террористической организацией в США и ряде других стран, ознаменовался очередной задержкой в освобождении заложников. Причиной называют недовольство обеих сторон содержанием представленных списков с именами тех, кого должны отпустить.

Израиль считает недопустимым решение ХАМАСа разделить находящихся в плену членов семей. Согласно переданному через Катар списку, часть находящихся в Газе родственников будет возвращена Израилю, а другая останется в руках боевиков. Это, по утверждению руководства еврейского государства, противоречит условиям сделки.

«В настоящее время ведутся обсуждения по поводу списка заложников, подлежащих освобождению, который был получен ночью. Все соответствующие службы безопасности и правительства оценивают этот список, дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке», – заявил представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

Со своей стороны, ХАМАС также выразил недовольство тем, что не увидел в представленном ему списке палестинских заключенных имен шести женщин, на освобождение которых рассчитывал. Одна из спорных фигур – 16-летняя Нафуз Хаммад из Восточного Иерусалима, которая два года назад зарезала израильтянку и на прошлой неделе была приговорена к 12 годам заключения.

Посетивший в воскресенье Газу премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще раз дал понять, что с окончанием перемирия ЦАХАЛ возобновит полномасштабные боевые действия. То же самое Нетаньяху повторил и на встрече с самым богатым человеком планеты, предпринимателем Илоном Маском, который на волне обвинений в антисемитизме прибыл в Израиль, чтобы своими глазами увидеть последствия нападения ХАМАСа.

«Итак, наша первая задача – уничтожить ХАМАС. Ничто этому не помешает, потому что, если вы хотите мира, уничтожьте ХАМАС. Если вы хотите безопасности, уничтожьте ХАМАС. Если вы хотите лучшей жизни для палестинцев в Газе, которых захватил ХАМАС, уничтожьте ХАМАС. Это краеугольный камень. Сначала нужно избавиться от токсичного режима, как это было сделано в Германии, как это было сделано в Японии. Да, во Второй мировой войне. Выбора нет. Выбора нет. А затем мы должны восстановить Газу, и я надеюсь на помощь наших арабских друзей в этом контексте».

Посетив уничтоженный кибуц и пообщавшись с израильтянами, Маск согласился с тем, что идеология, проповедуемая ХАМАСом, должна быть искоренена. Правда, по мнению бизнесмена, для этого Израилю необходимо свести число жертв среди гражданского населения Газы к минимуму:

«Я думаю, что в целом можно согласиться с тем, что мы хотим хорошего будущего для палестинцев, и мы хотим... Я имею в виду, что проблема заключается в том, как избавиться от тех, кто чертовски хочет убивать евреев. Ну, вы знаете, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения. А затем, в конечном счете, прекратить пропаганду, которая убеждает людей в необходимости совершать убийства. И я хотел бы помочь вам в этом».

На фоне уже состоявшегося освобождения десятков заложников международное сообщество настаивает на том, что перемирие должно быть продлено. В связи с этим союзники Израиля и представители арабских государств, собравшиеся на конференцию в Барселоне, усиливают дипломатическое давление на руководство еврейского государства. По мнению США и Европы, сворачивание боевых действий придаст новый импульс попыткам найти пути урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Я приветствую, что соглашение между ХАМАСом и Израилем привело к освобождению заложников и доставке большего количества гуманитарной помощи. Я призываю к продлению паузы, это позволит оказать столь необходимую помощь народу Газы и освободить больше заложников. Страдания, которые мы наблюдали, подчеркивают необходимость долгосрочного политического решения».

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель пошел еще дальше. По его мнению, палестинское государство, включающее Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, было бы лучшей гарантией безопасности и мира для Израиля.

«Соглашение о четырехдневном перемирии и освобождении гражданских заложников является важным первым шагом. Мы ценим роль Катара, Египта и других стран в его достижении, но необходимо гораздо больше, чтобы облегчить тяжелую ситуацию в Газе и найти выход из нынешнего кризиса. Нельзя допустить ни расчленения территории Газы, ни повторной оккупации Газы Израилем. Мысль, что вы повысите свою безопасность за счет увеличения своей территории, это иллюзия, которую доказали последние 50 лет. Также не должно быть незаконной колонизации Западного берега, которая является основным источником напряженности и одним из препятствий на пути разрешения палестинского конфликта. Чтобы победить идеологию ХАМАСа, палестинцам нужна надежная политическая перспектива государственности, основанной на международных параметрах. Лишь палестинское государство в секторе Газа, на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме является лучшей и единственной долгосрочной гарантией безопасности Израиля. Без палестинского государства не будет мира и безопасности для Израиля».

Подобные призывы звучат все чаще, однако ни в Европе, ни в США, ни в арабских странах не могут обозначить реальный механизм, который бы позволил преодолеть многочисленные препятствия, долгое время мешавшие реальному прогрессу в разрешении конфликта на основе принципа «двух государств».

В самом Израиле отношение к продлению перемирия неоднозначное. Часть граждан выступает за использование любой возможности освободить как можно больше заложников. Так, в частности, считает жительница Тель-Авива Арава Герзон Раз:

«Мы хотим, чтобы все заложники вернулись домой, поэтому, пока мы продолжаем возвращать их домой, чего бы это ни стоило, я хочу, чтобы прекращение огня продолжалось, и я хочу сделать все необходимое, чтобы вернуть их всех домой».

Другие считают, что шаги навстречу ХАМАСу лишь усугубляют ситуацию, и Израилю необходимо говорить с боевиками лишь с позиции силы, так как базирующиеся в Газе радикалы понимают лишь язык силы.

«Лично я никогда не был сторонником прекращения огня или сделки по заложникам. Я считаю, что нам следовало придерживаться программы «все или ничего», а не делить заложников на разные типы. Я считаю, что нам нужно понять менталитет людей, с которыми мы якобы пытаемся иметь дело. И я думаю, что в последние дни все стали замечать, что другая сторона не выполняет полностью свою часть сделки. Я думаю, что они нас вынудили занять выгодную для них позицию, что они любят делать во всех конфликтах. И я думаю, нам нужно было сильней надавить и продержаться для лучшей, более полной сделки», – говорит житель Израиля Адам Села.

Тем не менее Египет, выступающий одним из основных посредников в переговорах между Израилем и ХАМАСом, сообщает, что есть все основания надеяться на продление перемирия по крайней мере на двое суток. За это время должны быть освобождены еще 20 заложников и 60 палестинских заключенных.

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