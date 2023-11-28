– Правительство Абхазии предложило проект государственного бюджета на 2024 год. Считаете ли вы правильным распределение средств в бюджете?

Анзор Маршан, историк: Исходя из тех цифр, которые указаны в проекте, конечно, однозначно можно сделать вывод, что большая часть бюджета будет потрачена на содержание государственного аппарата. К сожалению, на реальный сектор экономики, на решение социальных проблем отпущены вообще мизерные суммы, поэтому говорить о каком-то динамичном, быстром развитии государства тут не приходится, потому что с таким распределением говорить о каком-то скачке в развитии экономики, в социальном сфере, к сожалению, не приходится. Из года в год получается так, что правительство предлагает бюджет, затем происходят некоторые обсуждения в парламенте, и в итоге парламент соглашается и принимает этот бюджет. Вносить какие-либо существенные изменения, не соглашаться с таким проектом в парламенте – я не наблюдал такого, чтобы парламент мог жестко, на свое усмотрение изменить какие-либо цифры. К сожалению, я думаю, что и в этот раз непременно этот проект будет принят, и ничего у нас, к сожалению, не изменится. Надо принимать радикальные меры, надо реформировать систему формирования бюджета.

Алиса Пачалия: Вы знаете, я бегло прошлась по проекту бюджета, мне кажется, что распределение было очень странным. Я бы, например, точно бы уменьшила резервный фонд президента, потому что, к сожалению, неизвестно, куда тратятся деньги. Если бы нам по каждой статье расходов детально показывали бы, и так, чтобы у прокуратуры или у других людей не возникало вопросов, тогда ладно. Плюс, посмотрите: на молодежную политику выделяется 11 миллионов рублей. Мне очень интересно, почему всегда экономят на молодежи? И когда будет разработана молодежная концепция, чтобы все средства, вложенные в это направление, как раз вкладывались в молодежь?

Тенгиз Агрба: Бюджет меня возмущает! Это очередное неуважение к своему народу, когда вместо того, чтобы поднимать любую структуру, у нас везде все плохо, везде все надо делать, и тут у нас на СГБ, на фонд президента и фонд премьера – основные части бюджета, из того, что я увидел. Я считаю, что это просто неуважение очередной раз власть проявляет к своему народу, я так считаю.

Астамыр Ахба: Какие-то правильные вещи в проекте бюджета тоже есть, какие-то вещи неправильные – в связи с тем, что мы в проекте бюджета не видим каких-то кардинальных реформ и модели управления в нашей стране, и для чего эти деньги нужны? Какие эффекты мы получим от реализации, использования денежных ресурсов, которые есть, за исключением заработной платы?! Даже если мы будем говорить о количестве работников в госаппарате, в центральных органах власти или в других ведомствах, всегда ставили вопрос о сокращении, эффективности госуправления, к сожалению, мы это тоже не видим. Тоже всегда говорили, что деньги нужны, но нигде не закладываются. А бюджеты, которые принимаются из года в год, переписываются, и статьи практически одинаковые. И эффекта от этого практически не видно.

Алина: Цифры в данном отчете очень интересные. Видно, что заметный приоритет отдан работе министерств и работе Министерства внутренних дел. Там особенно большая цифра, больше чем полтора миллиарда. Но интересно, что работу большинства министерств люди не видят, хотя обычно в демократических странах их работа подразумевает некую отчетность перед народом. И самое забавное, что даже если, не дай бог, произойдет что-то, то, скорее всего, эти суммы, отпущенные на защиту страны, нам не помогут, так как не материализуются в какую-либо мощную поддержку, которая поможет защитить нашу республику. А те сферы, которые действительно помогли бы развить страну, например, в плане образования, здравоохранения, сельского хозяйства, получают действительно небольшие суммы, потому что мы знаем, какие нужны расходы на то, чтобы построить новую больницу или снабдить оборудованием какое-либо лечебное заведение. Поэтому считаю данное распределение не совсем корректным.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях