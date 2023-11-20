Изида Чаниа

То, что происходит сегодня с Абхазией, находится за двумя гранями – понимания и приличия. Если бы мне кто-нибудь 30 лет назад сказал, что Абхазия впитает в себя худшие традиции Северной Кореи и Советского Союза, я бы возмутилась. Я даже знаю свои аргументы – абхазская ментальность, традиции и память о жертвах не оставляют шанса подобным сценариям. Но все случилось, и не помогла никакая ментальность.

На прошлой неделе преподаватели и студенты главного университета Абхазии аплодировали стоя руководству страны, которое направило все свои усилия на уничижение чести и достоинства своих граждан, гонения на инакомыслящих и разрушение государственности. Большинство из тех, кто аплодировал и сопровождал правительственную свиту, прекрасно знают, что исполнительная власть занята лишь своим обогащением, не предпринимает никаких усилий для развития страны. Я видела ученых мужей – экономистов и историков, которые на своих лекциях говорят об условиях, в которых развивается коррупция, рекомендуют к прочтению исповедь экономического убийцы, рассказывают на примере других стран, как происходит уничтожение государственности.

Руководство моей страны свело свои функции к хроническому попрошайничеству на фоне чудовищной коррупции

Но я не буду говорить о других странах, потому как руководство моей страны свело свои функции к хроническому попрошайничеству на фоне чудовищной коррупции. Чего только стоят позорные поиски денег на переток электроэнергии, которые правительство, занятое разбазариванием ресурсов и распродажей активов, не предусмотрело в бюджете нынешнего года.

Недавно в социальных сетях появился документ. Он стал ярким свидетельством того, что деньги налогоплательщиков и российская помощь уходят не на развитие, а на создание максимально комфортных условий для существования наших чиновников. В то время как абхазские предприниматели собирают средства на вооружение, Министерство обороны закладывает в бюджет следующего года приобретение автомобилей премиум-класса. Могу предположить, что появление данного документа в социальной сети – это результат каких-то «интриг царского двора». Но нам важно другое: во-первых, это реальный документ, и, во-вторых, это только один из многочисленных запросов такого же рода, поступающих из других министерств и ведомств. И такие аппетиты чиновников всех уровней вполне логичны для страны, в которой созданы идеальные условия для растаскивания бюджетных средств и коррупции – полная закрытость, нулевая бюджетная прозрачность. Общая вина – хороший фундамент для братского союза чиновников всех мастей.

Чтобы подтвердить свои мысли и не попасть под статью о клевете, которую не так давно ужесточили, я возьму за основу только отчеты Контрольной палаты за этот год. Контрольная палата – это инородное тело, в существующей системе оно выглядит как сплошное недоразумение и создает только дополнительные неудобства для власти. Их задача – проводить ежегодные проверки расходования бюджетных средств. Призыв к общественному контролю на сайте палаты звучит как насмешка: «Мы приглашаем к диалогу всех граждан нашей страны. Всех тех, кому небезразлично, как формируется и исполняется бюджет Республики Абхазия, как расходуются средства налогоплательщиков». В общественной палате уверены, что «мы заслужили жить в правовой и открытой стране!»

Неудивительно, что в таких условиях чиновник может продать тарелку Пикассо принадлежащую музею, спустить зарплату своих сотрудников в казино, поехать домой в Москву или на отдых в Эмираты за счет бюджета

Однако у Контрольной палаты нет полномочий проводить расследования, выносить приговоры, увольнять чиновников. Они направляют результаты своих проверок в прокуратуру, указывая конкретные преступления. Дальше дело за правоохранительными органами, которые почему-то занимаются всем чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. В итоге получается «мартышкин труд», но это фиксация нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств. Как минимум. В этом году Контрольная палата огласила данные восьми проверок. Основные нарушения в министерствах и ведомствах, в администрациях районов – это просто классическая основа для коррупции. Давайте я их перечислю: отсутствие или нарушение сроков бюджетной отчетности, отсутствие балансов и инвентаризации имущества, необоснованные начисления к зарплатам, неуплата страховых взносов, отсутствие документов, подтверждающих передачу денежных средств частным лицам и индивидуальным предпринимателям. Аудиторы отмечают, что из-за отсутствия бухгалтерской документации они часто не могут установить даже, в какие именно фонды не уплачены взносы или налоги. Неудивительно, что в таких условиях чиновник может продать тарелку Пикассо принадлежащую музею, спустить зарплату своих сотрудников в казино, поехать домой в Москву или на отдых в Эмираты за счет бюджета.

Но продолжу перечень: в министерствах и ведомствах, а также в подотчетных им госструктурах нет документов, подтверждающие списание ГСМ, транспортные расходы – путевых листов, таможенных документов о пересечении государственных границ, списков пассажиров и их количества. Нет документов на приобретенное (в том числе и на крупные суммы) оборудование. Например, в министерстве культуры аудиторы не нашли оборудование, закупленное из бюджетных средств на сумму более 40 млн рублей, а сборно-разборный сценический комплекс стоимостью более 10 млн рублей они обнаружили «на хранении» у индивидуального предпринимателя.

Аудиторы подчеркивают, что в большинстве случаев в министерствах отсутствуют не только всякие там подписи ответственных должностных лиц и печати принимающих сторон, но и задания и отчеты о выполненной в командировке работе.

Отдельная статья расходов – бессмысленные командировки. «Бессмысленные» – это не фигура речи. Вот только один эпизод из проверки. Два чиновника Министерства культуры в 2022 году были направлены в командировку в Стамбул на шесть дней, и редкий случай – у них было даже задание – «обсуждение вопросов, связанных с гастролями госансамбля». Но аудиторы констатируют, что гастроли госансамбля Абхазии в Турции не проводились, отчет о результатах командировки не представлен, а командировочные оплачены (в сумме 219,4 тыс. руб.). То же самое в Министерстве иностранных дел – отсутствуют документы на командировочные расходы сотрудников и даже действующего министра Инала Ардзинба. Аудиторы подчеркивают, что в большинстве случаев в министерствах отсутствуют не только всякие там подписи ответственных должностных лиц и печати принимающих сторон, но и задания и отчеты о выполненной в командировке работе.

А теперь о «традиции» гостеприимства, которая дорого обходится нам, налогоплательщикам. Здесь зачастую отсутствуют «оправдательные документы», подтверждающие проживание и питание гостей, средства, потраченные на праздничные банкеты и фуршеты. Порядок сумм даже озвучить не решусь, так могу обидеть какого-нибудь чиновника, пропустив его выражение гостеприимства.

Транспортным средствам министерств и ведомств можно было бы посвятить отдельное повествование. На эту статью в бюджете тратится большая часть собственных средств. Автомобили покупают новенькими и почему-то бесконечно ремонтируют их, словно приобретают «копейки». Документов на ремонт нет. Затем средство передвижения списывают за бесценок или меняют. Иногда автомобили просто перестают числиться в министерствах. Так случилось автомобилем Аudi стоимостью 730 тыс. руб., который не нашел «отражения в предоставленном перечне транспортных средств МИД».

В нынешнем году Контрольная палата проверяла Министерство экономики на предмет целевого и эффективного использования бюджетных и внебюджетных средств, а также провело выборочную проверку финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных министерству. Понятно, что это не про скандальное хищение при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара» – эта проверка прошла под грифом «секретно», и ее результаты давно пылятся в прокуратуре. Но и без нее выясняется, что Министерство экономики в своей деятельности не может служить примером для подражания. Полный кавардак на предприятиях, собственником которых является Минэк. Здесь помимо характерных нарушений – сокрытие прибыли, незаконная передача в аренду зданий и сооружений, неуплата налогов, неэффективное и нецелевое расходование средств. Но есть и «смешное»: здесь обнаружены работающие фермы по добыче криптовалюты. Это к вопросу о том, как министр экономики Кристина Озган, которая занимается энергетикой, не обнаружила в подведомственных министерству предприятиях главных виновников энергетического кризиса в Абхазии. Как любит говорить наш президент Бжания: не видят бревна в своем глазу. Правда, это он про оппозиционный глаз. Про свой с бревном – в соответствии с цитируемой пословицей.

И отдельная песня – резервные фонды, которые сопоставимы с бюджетами целых министерств и ведомств, администраций районов. Самым непрозрачным из всех непрозрачных является фонд президента, и хоть палата (судя по отчетам) его не проверяла, мы все догадываемся, что он расходуется «на печеньки». Что касается фонда кабинета министров, то здесь аудиторы указывают на необоснованность выделения средств из резервных фондов. Правда, эти материалы в прокуратуру не отправлены.

Должна сказать, что даже поверхностный просмотр материалов Контрольной палаты вызывает полное непонимание того, как при таком уровне коррупции или, если хотите, нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета наше государство еще продолжает худо-бедно существовать. И все же спасибо, что проверяют, потому как это ясный и четкий ответ на любимый вопрос президента Аслана Бжания: где взять деньги? По сути, ответ палаты – в «своем глазу». Только такой подход дает моральное право выворачивать карманы рядовых граждан, которые (по понятным для меня причинам) не хотят содержать власть, погрязшую в коррупции и цинизме.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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