Сегодня в Сухуме состоялось заседание парламента республики Абхазия, на котором депутаты приняли ряд важных решений. Например, увеличили бюджет абхазского пенсионного фонда, чтобы возместить ущерб российскому, и продлили срок действия вида на жительство для иностранных граждан.

Заседание парламента Абхазии началось с внесения изменений в бюджет пенсионного фонда 2023 года. 25 млн рублей будут направлены российскому пенсионному фонду для возмещения средств, незаконно полученных родственниками умерших пенсионеров.

Более 28 млн рублей будут направлены на единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии семьям погибших, инвалидам войны и пенсионерам.

В рамках программы гармонизации с законодательством Российской Федерации был принят Таможенный кодекс, задача которого упростить товарооборот между Абхазией и Россией. По словам спикера Лаши Ашуба, это очень важный и объемный документ, в нем почти 500 статей. Он должен вступить в силу 1 января 2025 года, поэтому работа над кодексом будет продолжаться в течение года.

Депутаты приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет 2023 года. Расходы, которые уже были частично или полностью оплачены Минфином, теперь просят узаконить. По словам министра финансов Владимира Делба, главной причиной внесения изменений в бюджет является абхазо-российское соглашение о порядке софинансирования расходов на заработную плату отдельных категорий бюджетников. Такие изменения вносятся ежегодно, сказал Делба, и проинформировал, что расходы бюджета в десять раз больше, чем доходы:

«По основным параметрам на 87 млн рублей у нас идет рост доходной части, объем расходов у нас увеличивается на 720 млн рублей, из которых 497 млн рублей – это средства российской финансовой помощи. Кроме того, 87 млн рублей предлагается на обеспечение текущих расходов российско-абхазского информационно-координационного центра МВД, 34,8 млн рублей – на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел, 302 млн рублей – остатки средств финансовой помощи по мероприятиям Инвестиционной программы, остаток средств прошлых лет».

Минфин также просит узаконить более 11 млн рублей для администрации президента на ремонт помещений и дополнительные выплаты сотрудникам: по 50 млн рублей для резервных фондов президента и премьер-министра, более 7 млн рублей на затраты аппарата кабмина – большая часть из них пойдет на ГСМ и оплату электроэнергии, 523 млн рублей выделят на выполнение задач Минфина – выплаты физлицам, доплаты сотрудникам различных министерств и ведомств по их классным чинам. Владимир Делба сообщил, что правительство приступает к финансовому обеспечению судебных решений, которых накопилось очень много.

Депутатов интересовало, по каким критериям правительство выбирает тех, кому выделить средства? Они считают, что это делается не прозрачно. Парламентарии запросили список и график финансирования судебных решений. Делба обещал предоставить.

В первом чтении депутаты приняли изменения в закон «О правовом статусе иностранных граждан». Темур Шергелия рассказал о внесенных изменениях:

«Речь идет исключительно о жителях Галского района по старой границе. Как известно, с 2014 года жителям Галского района выдается документ, удостоверяющий личность, документ называется «вид на жительство». На сегодняшний день были многочисленные обращения по поводу того, что после истечения срока действия вида на жительство им в дальнейшем не предоставляется возможность получения и продления документа. По нашему подготовленному законопроекту внесены изменения для того, чтобы предоставить им такую возможность и увеличить срок действия вида на жительство с пяти до десяти лет».

Рассмотрение внесения изменений в закон «Об инвестиционной деятельности» депутаты отложили, так как сошлись на том, что он вызывает слишком много вопросов, особенно в части введения налоговых льгот сроком на 25 лет.

Единодушно был отклонен закон «О предотвращении отмывания преступных доходов и финансирования терроризма». Он достался нынешнему созыву парламента от предыдущего. Беслан Халваш пояснил, что профильный комитет рекомендует отменить его рассмотрение в связи с тем, что он устарел и некоторые его статьи неактуальны. В настоящее время вместе с исполнительной властью ведется работа над новым законопроектом, который поступит на рассмотрение.

Депутаты внесли изменения в Соглашение между правительствами России и Абхазии о режиме торговли товарами от 2012 года и включили газ-пропан в перечень товаров, которые завозятся из России в Абхазию без таможенной пошлины.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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