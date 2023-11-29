Армения созвала срочное совещание в ЕАЭС по вопросу экспорта в Россию

Для Армении странно, что более 60 грузовых автомобилей с экспортируемыми из Армении в Россию товарами была возвращены, тогда как армянские поставщики не внесли никаких изменений в качество своего товара.

Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян в беседе с журналистами, комментируя проблемы, возникшие на КПП «Верхний Ларс», и заявление Россельхознадзора.

«Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция, производимая нашими бизнесменами, не соответствует нормам, которые применяет Россия», - сказал Керобян.

Коснувшись вопроса о том, возможно ли наличие в этом политического контекста, министр ответил, что так бы не сказал, пишет «Арменпресс».

«Для нас просто странно, что за год возвращают 35 машин, а потом за 2 дня - снова 35 машин, в том случае, если мы не внесли никаких изменений в регулирования, а поставщики не изменили качество своей продукции», - сказал он.

Керобян сообщил, что Армения начала действия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Мы созвали срочное совещание, которое состоится в ближайшие два дня», - сказал Керобян.

Глава аппарата правительства Армении Араик Арутюнян считает, что закрытие КПП «Верхний Ларс» не повлияет на Армению, если все армяне будут покупать исключительно армянскую продукцию.