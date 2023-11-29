Россельхознадзор заявил о росте поставок из Армении продукции с вредителями

Российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) фиксирует «резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и просит армянских коллег незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений».

По информации службы, в этом году вредные организмы в цветочной и плодоовощной продукции Армения обнаруживались в 72 случаях.

«При этом в ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений – только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении», – говорится в пресс-релизе.

Россельхознадзор утверждает, что в растительной продукции были выявлены карантинные для стран ЕАЭС восточная плодожорка, вирус мозаики пепино, вирус коричневой морщинистости плодов томата и западный цветочный трипс.

Кроме того, в ноябре обнаружено пять случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов в томатах, клубнике, яблоках и винограде, что может свидетельствовать о нарушении производителями Армении регламентов применения пестицидов, отмечается в сообщении.

Россельхознадзор направил в Армению официальное письмо с просьбой «незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции и сообщить российскому ведомству о проведенной работе».

Вместе с тем фитосанитарный контроль на границе осуществляется в штатном режиме, правила досмотра и оформления грузов, следующих из Армении, не изменились, сообщает Россельхознадзор.

В последние дни в армянском сегменте соцсетей и СМИ появилась информация о том, что грузовики с сельхозпродукцией из Армении после нескольких дней простоя на КПП «Верхний Ларс» возвращаются обратно из-за препятствий, чинимых российской стороной. Между тем, СМИ усматривают политическую подоплеку в данном запрете из-за отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске 22-23 ноября.

Глава аппарата правительства Армении Араик Арутюнян считает, что закрытие КПП «Верхний Ларс» не повлияет на Армению, если все армяне будут покупать исключительно армянскую продукцию.