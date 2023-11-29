Обвиняемый в насилии над женщиной грузинский рэпер выпущен под залог

Известный в Грузии рэпер и актер Каха Абуашвили (Кабу), обвиняемый в насилии в отношении женщины, угрозах и незаконном приобретении и хранении наркотического вещества, выпущен из пенитенциарного учреждения под залог.

Следствие установило, что 25 ноября, находясь за рулем автомобиля в Тбилиси, Кабу ударил женщину ножом в область ноги и несколько раз ударил ее по лицу. Он так же, грозил причинить жертве вред здоровью и нанести увечья, демонстрируя нож.

Полиция задержала обвиняемого в тот же день. По информации прокуратуры, следствие также установило, что Кабу незаконно приобрел некий наркотик.

Рэперу предъявлены обвинения по части первой статьи 126 Уголовного кодекса (избиение по гендерному признаку на основании мотива дискриминации по признаку пола, причинившее физическую боль потерпевшему), части первой статьи 151 (угроза причинения вреда здоровью на основании дискриминации по гендерному признаку) и части первой статьи 260 (незаконное приобретение и хранение наркотиков).

27 ноября судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили, назначила в качестве меры пресечения залог в размере 10 000 лари.

Прокуратура планирует обжаловать это решение в Апелляционном суде.