Правительство Грузии присоединяется к кампании против насилия в отношении женщин

Правительство Грузии присоединяется к 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин, которая проводится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. В заявлении администрации правительства подчеркнуто, что борьба с гендерным насилием в отношении женщин и насилием в семье, предотвращение насилия, а также защита жертв насилия являются одним из приоритетных вопросов для правительства Грузии.

Отмечено, что за последние годы Грузия добилась «значительных успехов» в этом направлении, что обусловлено многосекторальным, скоординированным подходом и целенаправленной реализацией политики.

«В итоговом отчете Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года положительно оценивается реакция институтов на гендерное насилие и подчеркивается, что реакция государства на насилие является эффективной и четко определенной. Вышеупомянутый отчет также отражает стратегические документы и законодательство, утвержденные властями Грузии по вопросам гендерного равенства, гендерного насилия и насилия в семье, включая национальные планы действий на 2022-2024 годы «выполнение резолюций Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности» и «меры, которые необходимо принять для борьбы с насилием в отношении женщины и насилие в семье и защита жертв (потерпевших)», - говорится в заявлении администрации, передает SOVA.

В правительстве обещают вместе с партнерами страны продолжить реализацию эффективных мер по борьбе с гендерным насилием.

Напомним, 16-дневная кампания против насилия в отношении женщин проводится по всему миру с 1991 года - с 25 ноября по 10 декабря. Она объединяет 187 стран и более 5 000 организаций по всему миру.

Кампания направлена на содействие предотвращению насилия путем повышения осведомленности общественности о проблемах насилия в отношении женщин. О важности борьбы против насилия в отношении женщин заявила и президент Грузии - Саломе Зурабишвили считает, что это - и борьба за грузинские традиции.

Говоря об усилиях властей Грузии по борьбе с насилием в отношении женщин, нельзя обойти вниманием последние события в парламенте Грузии, когда, к примеру, депутат от «Грузинской мечты», партии власти, Леван Мгалоблишвили словесно оскорбил коллегу Бокучава. Факты дискриминации в отношении женщин-депутатов осудил Народный защитник Грузии.