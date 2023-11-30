«Европейское будущее Грузии не может стать заложником конфликта» – Стано

По словам пресс-спикера Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, «европейское будущее Грузии и Молдовы не может стать заложником конфликта, необходимо предпринять все усилия, чтобы все население Грузии могло получить выгоду от процесса интеграции в ЕС». Так Стано ответил на вопрос грузинской службы Радио Свобода – рассматривается или нет возможность принятия Грузии и Молдовы в ЕС без оккупированных территорий.

Ранее комментарий Стано опубликовали «Известия». Российское издание писало, что «Евросоюз может рассмотреть вариант принятия Молдавии и Грузии в свой состав частично, то есть без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии».

В комментарии грузинской службе Радио Свобода Стано говорит о «твердой поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии».

«Мы продолжаем призывать власти Грузии активизировать диалог с оккупированными отколовшимися регионами – Абхазией и Южной Осетией. Необходимо создать больше возможностей для деизоляции и контактов между сообществами, включая более структурированные контакты с общественными организациями из оккупированных отколовшихся регионов», – отметил он.

По словам Стано, в ЕС убеждены, что «дальнейшее укрепление демократии и верховенства закона неизбежно сделает Грузию привлекательной для жителей оккупированных отколовшихся регионов».

«Выгоды, которые дает процесс вступления в ЕС, необходимо сделать более заметными и привлекательными. Вместе с решительными усилиями по примирению и постоянными призывами к России выполнить соглашение о прекращении огня из шести пунктов, это путь вперед к мирному разрешению конфликта», – добавил пресс-спикер Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. В докладе о расширении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, указаны девять приоритетов, которые предстоит реализовать Тбилиси.

Окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата 27 стран-членов Евросоюза примут на саммите 14-15 декабря. Тогда же в ЕС должны принять решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.