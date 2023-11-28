«Грузинской мечте» и оппозиции не удается найти компромисс в деле евроинтеграции. О важности консолидации по этому вопросу сегодня им напомнил посол ЕС Павел Герчинский. Он при этом похвалил власть за оперативное утверждение плана действий по выполнению девяти заданий Брюсселя. Однако оппозиция сегодня в парламенте обвинила правящую партию не только в пророссийской политике, но и дружбе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, заподозрив, что последний тоже будет чинить препятствия Грузии на пути в ЕС.

Видимо, чтобы как-то мотивировать грузинских политиков к деполяризации, посол ЕС Павел Герчинский сегодня призвал «Грузинскую мечту» и оппозицию вспомнить, что написано на гербе Грузии – «Сила в единстве».

«Это единство нужно и вам», – сказал посол, комментируя вчерашнее утверждение правительством плана действий по выполнению девяти заданий Брюсселя. Он назвал молниеносной ту оперативность, с которой власти вчера же направили его в Еврокомиссию, и отметил, что теперь власти нужно быть инклюзивной, а оппозиции конструктивной, чтобы сообща продолжить эту работу в парламенте.

Однако эти авансы «Грузинская мечта» не спешит отрабатывать в отношениях с оппозицией. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе сказал, что в плане нет ничего секретного, что через день-два он будет обнародован, что там запланировано участие оппозиции и гражданского сектора, хотя Кобахидзе не скрывал, что с учетом прошлого не рассчитывает на конструктивное сотрудничество с ними.

«Вы видели, что нам удалось получить статус кандидата в одностороннем порядке, без их участия. Страна не рухнет, если они не включатся в выполнение этих девяти пунктов. Наша страна все равно будет двигаться вперед, хотя, конечно, будет лучше, если все субъекты выполнят требования Евросоюза и включатся в процессы, которые связаны с выполнением его условий», – добавил Ираклий Кобахидзе.

В оппозиции недовольны тем, что этой совместной деятельностью власть их рассматривает в роли статистов, не задающих вопросы. «Грузинская мечта» не учитывает ни одно предложение, ни одну инициативу оппозиции хотя бы для видимости этого сотрудничества. Это касается и предложения «Лело» о визовых и других ограничениях для граждан России, а также проекта резолюции «Нацдвижения», осуждающей убийство гражданина Грузии Тамаза Гинтури российскими пограничниками на разделительной линии. Все эти вопросы были остро поставлены на пленарном заседании парламента. Лидер фракции «Нацдвижения» Тинатин Бокучава возмущалась тем, что осуждающую убийство Гинтури резолюцию приняли даже в Европарламенте, а правящая сила не заботится о жизни своего гражданина.

За свою партию вступилась депутат «Грузинской мечты» Майя Битадзе:

«Посол ЕС заявил, что приветствует молниеносные меры грузинских властей. А вы в это время выдумываете какие-то манифесты, акты о разрушении Грузии».

С не меньшим возмущением и пафосом обрушилась на оппонентов еще один депутат правящей партии Ирма Заврадашвили:

«Радикальная оппозиция с целью дискредитации «Грузинской мечты» комически повторяет «русский, русского, русскому, русским». Мы, наша власть с полной ответственностью заботится о нашем населении, старается защитить от вас и от внешних опасностей».

Поводом для острой полемики в парламенте послужила и новость о том, что пока безрезультатно завершилась встреча главы Европейского совета Шарля Мишеля с премьер-министром Виктором Орбаном. Последний выступает против членства Украины в ЕС. В оппозиции сочли, что венгерский отказ Украине, а значит Молдове, в перспективе может негативно отразиться и на европейской перспективе Грузии.

Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, вспомнив тесные связи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с Виктором Орбаном, из-за которых «Грузинская мечта» даже была исключена из европейского политического сообщества «Европейских социалистов», обратился с вопросом к власти:

«Кем оказался Орбан? Я спрашиваю у «Грузинской мечты», Гарибашвили. Как можно делать политическую ставку на таких людей, обидеть 26 стран ЕС ради одного Орбана? А потом выйдет этот же Орбан и скажет, что, нет, не поддержит Украину, а значит, Молдову и Грузию. Если бы он хотя бы сказал, что поддерживает членство Грузии в ЕС. Но и этого он не сделал, почему? Потому что торгуется».

В ответ депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа весело обратился к однопартийцу Бежану Цакадзе.

«Бежан батоно! У нас ситуация налажена. Ждем статус кандидата в декабре, увеличили пенсии, зарплаты, с инфраструктурой все прекрасно. И знаете, какая сейчас у них тема? О политике Орбана я должен сделать комментарий. Орбан, ну, что, крутой, клевый мужик Венгрии, он, мол, какую-то свою политику ведет, а ко мне обращаются, как я это прокомментирую, об этом журналисты оппозиционных телеканалов спрашивают. Вот видите, на каком мы уровне? Больше дел у них нет, да, в этом и дело», – иронизировал депутат Заркуа, обнадежив журналистов, что все будет хорошо «благодаря прагматичной политике власти».

На этот же вопрос пришлось отвечать и министру иностранных дел Илье Дарчиашвили накануне, когда он сообщил СМИ, что утвержденный план действий по выполнению европейских рекомендаций уже отослан в Брюссель:

«Что касается вопроса господина Орбана, – премьер-министр Венгрии очень большой сторонник Грузии, болельщик европейского будущего нашей страны, как он сам, так и его правительство. У нас очень хорошее сотрудничество между двумя странами, также у нас хороший опыт сотрудничества (с Венгрией) в многосторонних форматах. У нас со всеми странами ЕС очень динамичные отношения, особенно сейчас, после того как Еврокомиссия дала позитивную рекомендацию. Теперь очередь за странами ЕС, каждая из них должна проголосовать за это. Соответственно, мы работаем очень тесно над этим вопросом с друзьями, в том числе с Венгрией».

Тем временем более ста НПО обратились к каждой стране ЕС с призывом предоставить в середине декабря Грузии статус кандидата в ЕС. Письма с обращением общественники намерены лично передавать европейским послам, аккредитованным в Грузии.

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