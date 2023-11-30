В Абхазии приобрели оборудование для  распечатки бланков паспортов

Пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Абхазия рассказала о приобретении нового оборудования для распечатки бланков паспортов и видов на жительство.

В настоящее время производится модернизация отдела персонализации паспортного управления МВД, заявили в ведомстве агентству «Апсныпресс».

В феврале текущего года сообщалось, что выдача документов в восточных районах Абхазии была приостановлена в связи с неисправностью принтера.

27 ноября агентство «Аиашара» написало, что спустя девять месяцев ничего не изменилось. «Паспортные столы городов и районов завалены документами, которые граждане сдают, надеясь получить паспорта», – говорилось в сообщении.

В абхазском МВД заявили, что в настоящее время три приобретенных т.н. персонализатора проходят программную модернизацию на технических площадях обслуживающей компании «МЕГАИНФО» в Москве. Также приобретены расходные материалы к специализированным принтерам.

«По окончании пусконаладочных работ и адаптации новых устройств, будет введен в эксплуатацию полностью обновлённый модуль персонализации на базе аппаратно-программного комплекса учета и выдачи паспортов и ВНЖ паспортного управления МВД. Работы планируется завершить к 11 декабря 2023 года. Обновление системы учета и выдачи паспортов и видов на жительство позволит значительно улучшить качество печати документов и ускорит работу отдела персонализации паспортного управления», – отметили в ведомстве.