Испортился принтер – на востоке Абхазии жителям не выдают документы

В восточных районах Абхазии жителям не выдают документы в установленный законом срок из-за неисправности принтера. Об этом говорится в письме, направленном Уполномоченной по правам человека Асидой Шакрыл правительству самопровозглашенной республики Абхазия.

«В данном письме мы обращаем Ваше внимание на проблему приостановления процесса выдачи документов в связи с неисправностью принтера, на котором распечатываются паспорта и ВНЖ. Нам известно, что ранее также была на длительное время приостановлена выдача паспортов и ВНЖ из-за отсутствия картриджа к данному принтеру», – говорится в письме омбудсмена.

По словам Асиды Шакрыл, начальник паспортного управления МВД подтвердил, что выдача документов прекращена «в связи с тем, что печатающий паспорта и ВНЖ принтер вышел из строя».

Также отмечается, что проблема документирования населения восточных районов Абхазии, которая остро стоит на протяжении десятилетий, до сих пор остается нерешенной.

По информации Асиды Шакрыл, люди сталкиваются с необоснованными преградами, которые выражаются в незаконном требовании паспортных отделов предоставить не предусмотренные законом и другими нормативными актами дополнительные справки, в незаконном решении паспортных отделов об отказе выдачи паспорта паспортными отделами разных районов. Все это в числе прочего является причинами длительных задержек в получении паспорта, указывает она.

«Задержки в выдаче документов по техническим причинам усугубляют и без того тяжелую ситуацию в восточных районах Абхазии. К примеру, жители приграничных сел Галского района лишены возможности передвигаться даже по селу, в котором они проживают, так как у них отсутствует какой-либо документ, удостоверяющий их личность, или же документ, предоставляющий им право законного проживания в Республике Абхазия, что не может не влиять на их жизнь и безопасность. Все это приводит к серьезным нарушениям прав и свобод лиц, лишенных возможности полноценно реализовать свои законные права и свободы из-за отсутствия у них паспорта гражданина Республики Абхазия и, соответственно, вида на жительство в Республике Абхазия – документа, подтверждающего законное пребывание лица на территории Республики Абхазия», – отмечается в письме.

Омбудсмен считает, что абхазскому правительству необходимо принять безотлагательные меры по устранению технических проблем и возобновлению выдачи документов паспортным управлением МВД.