Теракт в Иерусалиме, в результате которого погибли трое израильтян, ставит под угрозу усилия международного сообщества по бессрочному продлению режима прекращения огня в секторе Газа. Израиль дал понять: пока Совет безопасности ООН не приступит к своим обязанностям по обеспечению этой самой безопасности для израильских граждан, ЦАХАЛ будет делать это сам. И никакие призывы международного сообщества не заставят Израиль отказаться от главной цели войны – уничтожения ХАМАСа.

Трое погибших израильтян и двое ликвидированных боевиков ХАМАСа, признанного в США и ряде других стран террористической организацией, – печальный результат теракта в Иерусалиме. Нападение, ответственность за которое уже взяли на себя палестинские радикалы, произошло сегодня около 07:30 утра по местному времени на одном из оживленных въездов в город. На кадрах видеонаблюдения запечатлен момент, когда машина с двумя палестинцами остановилась возле переполненной автобусной остановки. Двое мужчин выходят из нее и открывают огонь по разбегающимся людям. Погибли две женщины и один мужчина. Двое военных, которые были не при исполнении служебных обязанностей, и один вооруженный гражданский в ответ открыли огонь по боевикам и застрелили их на месте. Израильское агентство безопасности «Шин Бет» опознало нападавших: это жители Восточного Иерусалима братья Мурад и Ибрагим Немер. Оба отсидели в тюрьме за террористическую деятельность.

Нападение дало повод крайне правым израильским политикам в очередной раз заявить о необходимости жестких мер не только против ХАМАСа, но и всех потенциальных единомышленников радикальной группировки. Министр национальной безопасности и лидер правого крыла Итамар Бен-Гвир считает, что ни о каких мирных инициативах не может быть и речи:

«Это событие еще раз доказывает, что мы не должны проявлять слабость, что мы должны говорить с ХАМАСом только через прицел, через войну. Мы должны бороться против ХАМАСа».

Теракт произошел на фоне уже четвертого по счету с начала войны визита в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена. Главный американский дипломат должен был уговорить Израиль не прерывать шаткое перемирие. Задача максимум – сделать режим прекращения огня бессрочным. Однако нападение и заявление ХАМАСа о том, что за ним стоит именно он, сводит на нет усилия Вашингтона. По крайней мере, в том, что касается задачи максимум.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять: его страна готова продлевать режим прекращения огня ровно столько, на сколько у ХАМАСа хватит возможностей отпускать по 10 израильтян в сутки, и ни минутой больше:

«Я встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном вскоре после того, как убийцы из ХАМАСа убили израильтян здесь, в Иерусалиме. И я сказал ему, что это тот же ХАМАС, который совершил ужасную резню 7 октября, тот же ХАМАС, который пытается нас убивать повсюду. И мы сказали ему, что мы поклялись, я поклялся искоренить ХАМАС. Ничто нас не остановит. Мы продолжим эту войну, пока не достигнем трех наших целей: освободить всех наших заложников, уничтожить ХАМАС до конца и гарантировать, что мы никогда больше не столкнемся с такой угрозой со стороны Газы».

Сам Блинкен все же надеется на то, что гуманитарная пауза будет продолжаться как можно дольше. Пока сторонам удалось договориться о продлении перемирия еще на сутки. Израиль поставил жесткое условие: речь должна идти о живых заложниках. Попытка ХАМАСа включить в оговоренные 10 человек тела погибших была решительно отвергнута.

«С самого первого дня мы были сосредоточены на попытках добиться освобождения заложников из сектора Газа. И за последнюю неделю мы стали свидетелями позитивного развития ситуации с возвращением заложников домой, воссоединения со своими семьями, и это должно продолжаться и сегодня».

Все 16 заложников, освобожденных ХАМАСом в среду, доставлены в больницы. Они должны пройти полное медицинское обследование. По словам главврача детской клиники Итая Пессаха, состояние поступивших стабильное:

«Освобожденные прибыли прошлой ночью и в настоящее время проходят комплексное медицинское обследование. Тяжесть долгих дней, проведенных в плену, очевидна, некоторые из них страдают от различных травм. К счастью, все они находятся в стабильном состоянии, и непосредственной опасности ни для кого из них нет».

Пока в Израиле ждут новостей о следующей группе заложников, которые должны быть освобождены сегодня, представители международного сообщества обсуждают будущее региона. Генсек ООН Антониу Гутерриш требует от членов Совбеза обеспечить постоянное прекращение огня в Газе:

«Население Газы находится в эпицентре эпической гуманитарной катастрофы на глазах всего мира. Мы не должны отводить взгляд. Идут интенсивные переговоры о продлении перемирия, что мы всячески приветствуем, но мы считаем, что нам нужно истинное гуманитарное прекращение огня. И мы должны обеспечить ситуацию, в которой у жителей региона наконец появился горизонт надежды».

Председательствующий в Совете безопасности ООН Китай настаивает на реализации формулы «два народа – два государства». Позицию Пекина озвучил глава МИД страны Ван И:

«Решение о создании двух государств – единственный способ фундаментально решить палестинский вопрос. Для урегулирования палестинского вопроса не хватает не грандиозных планов или лозунгов, а смелости и действий, необходимых для отстаивания справедливости. Решение о создании двух государств является базисом международного права. От этого невозможно отступить. Создание независимого государства является неоспоримым национальным правом палестинского народа, которым нельзя торговать перед лицом исторической несправедливости, от которой долгое время страдал палестинский народ. Ни у кого нет оправдания затягиванию действий и нет оправдания бездействию. Когда дело доходит до вопросов, касающихся будущего палестинского народа, ни одна страна не имеет права вето».

Тем не менее постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан дал понять: «вето» на политическое решение конфликта будет исходить от самого Израиля, пока Всемирная организация не перестанет занимать однобокую позицию, закрывая глаза на зверства ХАМАСа и других палестинских радикалов, что и является первопричиной конфликта:

«Эта война может закончиться завтра, даже сегодня, если ХАМАС вернет всех заложников и сдаст всех террористов, принимавших участие в резне. Может быть достигнуто настоящее прекращение огня, которое продлится десятилетия. Требуйте мира от ХАМАСа. Это и есть решение ... Пришло время этому Совету полностью и по-настоящему сосредоточиться на своем мандате – безопасности».

Пока же Совбез ООН не в состоянии ее обеспечить гражданам Израиля, он будет делать это сам, подчеркивают в руководстве еврейского государства. И если для этого требуется продолжение боевых действий, то никакие резолюции и призывы не заставят ЦАХАЛ их прекратить, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен.

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