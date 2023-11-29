Израиль и ХАМАС пытаются согласовать условия продления перемирия еще на несколько дней. Но в правительстве Биньямина Нетаньяху подчеркивают: палестинским радикалам не удастся укрываться за спинами заложников вечно. Тем временем мировое сообщество все громче говорит о необходимости решения палестинского вопроса. На этом фоне неоднозначный пост президента США Джо Байдена в социальной сети Х всколыхнул мусульманский мир. Занявшие пропалестинскую позицию увидели в заявлении Байдена изменение вектора политики США на Ближнем Востоке.

Перемирие между Израилем и ХАМАСом может быть продлено еще на несколько дней. Тель-Авив дал понять, что готов рассмотреть любое серьезное предложение, которое бы позволило освободить как можно больше заложников. По словам представителя кабмина Эйлона Леви, на данный момент в плену у ХАМАСа и других группировок остается 161 человек:

«Конечно, мы хотим вернуть всех заложников домой, мы привержены этому обещанию. Мы собираемся вернуть мужчин и женщин, молодых и старых. Нынешние рамки допускают еще несколько дней паузы в освобождении заложников, но, поскольку сейчас на столе переговоров лежит серьезное предложение по освобождению оставшихся заложников, мы, конечно, рассмотрим каждое серьезное предложение, потому что мы готовы сделать все, чтобы вернуть их. По последним данным, в секторе Газа в качестве заложников остается 161 человек. В это число входят 146 израильтян и 15 иностранцев. Это не считая лиц с двойным гражданством».

При этом Леви добавил, что после освобождения части захваченных 7 октября граждан появились «пугающие новые подробности о жизни заложников ХАМАСа», и поделился показаниями отца Эмили Хэнд, которая встретила свой девятый день рождения в качестве пленницы в секторе Газа. «Она говорит только шепотом, потому что ее приучили не шуметь», – сказал он, добавив, что «видит ужас в ее глазах».

Семьи остающихся в Газе заложников призывают правительство добиться их освобождения любой ценой. Родственник удерживаемой в Газе семьи Бибас Йоси Шнайдер обратился ко всем участвующим в переговорах с просьбой не допустить того, чтобы дети стали предметом длительного торга:

«Это похоже на список Шиндлера: мы ждем, чтобы увидеть, кто выживет, а кто нет. И, к сожалению, мы говорим о моей кузине Шири и двух маленьких детях. Ариэлю всего четыре года, а Кфиру сейчас около десяти с половиной месяцев, и он почти 15% своей жизни провел в плену. Мы знаем, что их нет в сегодняшнем списке, и у нас есть последние пара часов, чтобы попытаться обратиться к Байдену, или президенту Ас-Сиси из Египта, или к кому-то из Катара, чтобы они поняли, что мы говорим о 10-месячном маленьком ребенке и четырехлетнем маленьком мальчике, тоже ребенке. И что им нужно сделать все возможное, чтобы добиться того, что они тоже будут в списке. Я не знаю, когда будет второй шанс. У нас есть только один адрес, и этот адрес – ХАМАС, и все должны сделать все, что в их силах, чтобы вернуть их обратно».

Израиль и ХАМАС в течение дня 29 ноября через посредников вели переговоры о продлении перемирия. Осталось несколько часов, чтобы достичь соглашения, прежде чем боевые действия должны возобновиться после шестидневной паузы. ХАМАС заявил о своей готовности продлить перемирие, по крайней мере, еще на четыре дня. Однако в последнюю минуту переговоры были омрачены заявлением ХАМАСа о том, что члены семьи Бибас погибли в результате израильского авиаудара до наступления перемирия. Израиль заявил, что проверяет эту информацию.

При этом пока в Дохе пытаются договориться, мировые лидеры обсуждают послевоенное устройство сектора Газа. Опубликованное в личном аккаунте президента США Джо Байдена в социальной сети Х заявление у многих вызвало недоумение. На фоне официальных заявлений США о безоговорочной поддержке Израиля в его нежелании прекращать боевые действия против палестинских радикалов глава Белого дома поделился мыслью, что ХАМАС организовал нападение на Израиль, потому что больше всего боится мира между израильтянами и палестинцами. И, чтобы победить ХАМАС, необходимо прекратить насилие:

«ХАМАС организовал террористическую атаку, потому что они не боятся ничего, кроме израильтян и палестинцев, живущих бок о бок в мире. Продолжать идти по пути террора, насилия, убийств и войны – значит дать ХАМАСу то, что он хочет. Мы не можем этого допустить».

В мусульманском сообществе увидели в заявлении Байдена сигнал о сдвиге в политике США в отношении ближневосточного урегулирования. Претендующий на роль лидера исламского мира турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган тут же вновь поднял вопрос привлечения Израиля к ответственности за военные преступления в Газе:

«Мы рассматриваем обмен заложниками и гуманитарную паузу как позитивное событие с точки зрения хотя бы незначительного прекращения кровопролития. Мы благодарим все братские страны, которые внесли свой вклад в реализацию соглашения. Но Нетаньяху, совершивший одно из самых жестоких преступлений, уже вписал свое имя в историю как «мясник Газы». Эта черная метка останется не только на Нетаньяху, но и на всех тех, кто его безоговорочно поддерживает. От этого пятна никогда не очиститься».

Вашингтону пришлось уточнять свою позицию. Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что сейчас Белый дом сосредоточен на том, чтобы перемирие длилось как можно дольше, чтобы освободить как можно больше заложников. Это то, уверяет Блинкен, в чем больше всего заинтересован сам Израиль:

«Мы бы хотели, чтобы пауза была продлена, потому что она позволила в первую очередь освободить заложников, чтобы они смогли воссоединиться со своими семьями. Это также позволило нам увеличить гуманитарную помощь. Таким образом, ее продолжение по определению означает, что больше заложников вернется домой, будет поступать больше помощи – так что, очевидно, это то, чего мы хотим, и я верю, что это то, чего хочет Израиль».

В ООН, со своей стороны, хотят, чтобы Израиль полностью свернул боевые действия, а международное сообщество вплотную занялось созданием палестинского государства. Об этом заявила глава женевского офиса Всемирной организации Татьяна Валовая:

«Мы должны быть едины и требовать прекращения оккупации и блокады Газы. Давно пора решительно и необратимо двигаться к решению проблемы создания двух государств на основе резолюций Организации Объединенных Наций и международного права, при котором Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире и безопасности, а Иерусалим будет столицей обоих государств».

Такую позицию полностью поддерживают в Палестинской автономии. Но при этом представитель Рамаллы при женевском офисе ООН Ибрагим Храиши не удержался от новых угроз в адрес Израиля, подчеркнув, что это последний шанс на мирное разрешение конфликта:

«Решение о создании двух государств сложно осуществимо после всего, что произошло, но все еще возможно. Это сигнал к пробуждению после 20 тысяч убитых палестинцев, 70% из которых дети, женщины и старики, а также полного разрушения Газы и того, что происходит на Западном берегу. Итак, сейчас тот самый момент. И это, кстати, хорошо для Израиля. Потому что, если они не примут эту идею, потом будет слишком поздно для них, а не для нас».

В Израиле позицию ООН назвали лицемерной и предвзятой. Дипломат постпредства страны Реут Шапир Бен-Нафтали в ходе дебатов по Ближнему Востоку в рамках комитета Генассамблеи заявила, что Всемирная организация своими однобокими заявлениями лишь поощряет ненависть и насилие:

«Глубокое лицемерие и систематическая предвзятость, используемые в качестве оружия против Израиля Организацией Объединенных Наций основаны на ложной идеологии, которая не только усугубляет и увековечивает конфликт, но и поощряет ненависть и насилие. Масштабы злодеяний ХАМАСа не были рассмотрены и не были признаны учреждениями Организации Объединенных Наций и особенно комитетом, заседающим здесь сегодня, не говоря уже о том, чтобы они были осуждены. Вместо того чтобы осуждать отвратительные террористические акты ХАМАСа, вместо того чтобы осуждать убийства детей, сжигание целых семей, массовые изнасилования женщин, эта ассамблея продолжает год за годом принимать резолюции, осуждая исключительно Израиль, сохраняя молчание перед лицом самых отвратительных преступлений, совершенных террористами ХАМАСа».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, дал понять: перемирие в любом случае завершится, и тогда Израиль возобновит боевые действия, несмотря на позицию ООН или кого бы то ни было еще. Так как главная задача – обеспечить безопасность граждан Израиля. А без уничтожения ХАМАСа это невозможно.

«За прошедшую неделю мы добились очень многого – возвращения многих десятков наших похищенных. Еще неделю назад это могло показаться фантастикой, но мы этого добились. Но в последние несколько дней я слышу вопрос: после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан, вернется ли Израиль к боевым действиям? Поэтому мой ответ однозначный – да. Мы не можем не вернуться к борьбе до конца. Это моя позиция, и за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит все правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ – именно это мы и будем делать».

Аналитики считают: в условиях жесткой позиции Израиля ХАМАС попытается максимально тянуть время, надеясь на то, что давление международного сообщества все же заставит Израиль отказаться от полной зачистки сектора Газа.

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