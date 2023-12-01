Часть «Нацдвижения» требует упразднить должность председателя

Члены фракции «Национального движения» городского собрания Тбилиси выступают с требованием упразднить должность председателя партии перед выборами и создать временный орган управления. Так в оппозиционной реагируют на решение руководства партии расширить политсовет.

«Нынешнее руководство партии со дня своего избрания выразило и доказало своими действиями, что оно не ориентировано на единство партии, существование демократической политической системы и сохранение иного мнения внутри партии. Проблема возникла после принятого на пятый день после избрания председателя решения по формированию политсовета, которое за несколько месяцев благодаря действиям и риторике руководства и председателя превратилось в острый кризис, который, если не только не решается, но даже не признается и углубляется», - говорится в сообщении.

Авторы заявления считают, что сведение кризиса к членству в политсовете – это лишь «бегство от проблемы», а не признание и ее решение:

«Особенно когда кризис охватил всю партию, что ясно видят избиратели и об этом публично сообщается высшими должностными лицами партии. Эта партия заслуживает гораздо большего, чем то, что мы сейчас предлагаем избирателям и общественности. Требование народа – единство и демократические принципы управления. Мы на примере своей партии должны показать обществу, что партия, когда речь идет об управлении государством, может быть представителем всех, а не какой-то конкретной группы».

Подписанты называют последние назначения в политсовет партии несправедливыми.

«Исключая Нику Мелия или даже несколько человек из партии, не думайте, что вы исключаете только их, тем самым вы оставляете за пределами партии сотни членов и тысячи сторонников. Для того, чтобы было пространство для дискуссии, чтобы был шанс на единство и чтобы партия не пришла к непоправимым результатам, не встретила выборы 2024 года на фоне разрыва и распада, мы требуем от руководства партии взять на себя политическую ответственность, отменить должность председателя перед решающими выборами и создать временный руководящий орган на паритетных началах», - говорится в сообщении.

Обращение подписали: Нино Квитаишвили, Анна Гоголадзе, Мамука Гугешашвили, Георгий Ониани, Звиад Куправа и Торнике Бикашвили.

Напомним, что 29 ноября политсовет «Нацдвижения» пополнился 20 новыми членами.