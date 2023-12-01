В Абхазии хотят восстановить входящую в Ингурский гидроэнергетический комплекс «Перепадную ГЭС-2». Рассматривается вопрос передачи станции компании «Сухум ГЭС». В этом случае власти самопровозглашенной республики будут получать безвозмездно 20% произведенной электроэнергии.

Восстановить станцию хочет и руководство «Ингури ГЭС». В таком случае, по имеющейся информации, электроэнергию грузинская и абхазская стороны будут распределять по принципу 50/50.

В настоящее время функционирует лишь «Перепадная ГЭС-1». Вторая, третья и четвертая станции каскада остановлены и разграблены. Мощность каждой из них составляла 40 мегаватт. Ситуацию в разговоре с «Эхом Кавказа» прокомментировал грузинский эксперт по вопросам энергетики Гия Арабидзе.

— Батоно Гия, абхазская сторона работает над восстановлением «Перепадной-ГЭС-2». Насколько реально, на ваш взгляд, осуществление данного проекта?

— В принципе, мы теряем 120 мегаватт. Перепадные станции II, III и IV не работают. Там очень сложная ситуация, я знаю от господина Левана Мебония (директора «Ингури ГЭС» – ред.). Приведение их в порядок – достаточно сложный, трудоемкий и дорогостоящий проект. Однако, если отложить вопрос финансирования, идея приемлема, потому что фактически 120 мегаватт теряется. Но мне немного непонятно, как это будет решать абхазская сторона. Я действительно не знаю.

— Речь идет о том, что проект, возможно, осуществит «Ингури ГЭС» и в таком случае электроэнергия будет распределяться поровну между грузинской и абхазской сторонами. Насколько приемлем такой вариант?

— Приемлем и этот вариант – на основании определенного соглашения запустить её на 40 мегаватт, привести станцию в порядок. Восстановление всего Ингурского каскада возможно, но необходимо уточнить детали. Сама идея по восстановлению и приведению в порядок приемлема для грузинской стороны.

Там стоят танки, зайдут и восстановят, кто помешает?

— Сможет ли абхазская сторона реализовать этот проект самостоятельно?

— Теоретически это возможно. Там стоят танки, зайдут и восстановят, кто помешает? Но решить этот вопрос экономика Абхазии не сможет ни при каких обстоятельствах. Они не смогли отремонтировать Очамчирские линии и установить счетчики. (Восстановить ГЭС) должны, конечно, россияне. Абхазы не могут этого сделать.

А насколько интересно России инвестировать в эти трудновосстанавливаемые станции? Это еще одна проблема. Россия может сделать это лишь в политических целях, сами по себе 40 мегаватт для России ничего не значат.

Например, восстановление аэропорта связано и с политическими целями России, и с экономическими, но мне немного сложно сказать, для чего им нужны эти 40 мегаватт.

В абхазском правительстве есть определённое количество людей, которые так или иначе связаны с майнингом

— Предполагается, что электроэнергия может быть использована для генерации криптовалют в Абхазии.

— Естественно, проблемы в энергетическом секторе Абхазии в основном вызваны майнингом (криптовалют). Правительство Абхазии при этом должно работать по двум направлениям. Первое – как-то погасить недовольство абхазского населения, связанное с качеством и количеством электроэнергии. Но в абхазском правительстве также есть определённое количество людей, которые так или иначе связаны с майнингом и неконтролируемым потреблением электроэнергии.

— С технической точки зрения, сможет ли «Перепадная ГЭС-2» работать независимо от «Ингури ГЭС»?

— Весь Ингурский комплекс от начала и до конца управляется грузинской диспетчерской. У Абхазии сегодня нет никакого механизма (управления), оно осуществляется только из грузинского диспетчерского центра – начиная от плотины и заканчивая машинным залом. Сегодня не существует инфраструктуры, позволяющей абхазской стороне управлять станциями.

— Как вы оцениваете тот факт, что в этом году Россия уже требует от абхазской стороны оплаты электроэнергии?

Наиболее вероятный вариант – ввести график отключений подачи электроэнергии

— Да, раньше проблем не было, электричество шло бесплатно. В ноябре абхазская компания «Черноморэнерго» подписала с российской стороной два контракта, и это недешевые контракты. Россия сказала, что если ты не заплатишь эту сумму, я больше не буду поставлять тебе электроэнергию по линии «Салхино». Декабрьские контракты еще не подписаны.

У абхазов очень серьезная проблема. Суточное потребление составляет около 7 миллионов кВт/ч, тогда как 2-3 года назад оно составляло 10-12 миллионов. Потребление в Абхазии очень серьезно сокращается, потому что у нас нет воды на «Ингури ГЭС», станция работает не за счёт водохранилища, а на притоке. То, что производится (на «Ингури ГЭС»), около 3-3,5 млн кВт/ч в сутки, фактически уходит в Абхазию, столько же поступает по «Салхино» (из России) и таким образом покрывает сегодняшнее потребление Абхазии.

Для покрытия дефицита, который ожидается в декабре, необходимо еще около 10 миллионов долларов, это серьезная проблема. В этих условиях наиболее вероятный вариант – ввести график отключений подачи электроэнергии.