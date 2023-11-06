Абхазские телеграм-каналы публикуют информацию о том, что госкомпания «Черноморэнерго» направила в парламент проект договора о передаче в аренду трех перепадных ГЭС комплекса «ИнгурГЭС» частному предприятию «СухумГЭС». Ситуацию прокомментировали депутат действующего парламента Эрик Рштуни и экс-депутат Гарри Кокая. Самого договора аренды они пока не видели, но считают, что судьба его будет решена в парламенте.

Каждый год поздней осенью в октябре-ноябре в Абхазии начинаются проблемы с подачей электроэнергии потребителям. Уже появились сообщения о дефиците воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС и начались отключения света. Пока они кратковременные, иногда утром, иногда вечером свет отключают на несколько минут, и подача электроэнергии быстро восстанавливается. Но люди, наученные горьким опытом, понимают, что, скорее всего, проблемы будут только нарастать, поэтому информация о работе госкомпании «Черноморэнерго» становится самой актуальной.

На странице РУП «Черноморэнерго» в социальной сети Facebook можно прочитать сообщение о том, что с 5 ноября начнется поставка электроэнергии из Российской Федерации в энергосистему Абхазии. Этот переток будет обеспечивать снабжение западной и центральной частей республики. В госкомпании не исключают, что из-за недостаточного притока воды в Джварское водохранилище могут возникнуть ограничения в подаче электроэнергии по всей территории Абхазии.

Телеграм-канал «D News Абхазия», ссылаясь на свои источники, сегодня опубликовал информацию о том, что РУП «Черноморэнерго» направило в парламент проект договора о передаче в аренду «СухумГЭС» перепадных гидроэлектростанций «ИнгурГЭС». Одним из учредителей «СухумГЭС» является бывший директор «Черноморэнерго» Резо Зантария. ТГ канал сообщает, что в частные руки планируется передать три перепадные ГЭС каждая мощностью до 40 мегаватт.

Получить комментарий у РУП «Черноморэнерго» сегодня не удалось, но депутат парламента Эрик Рштуни сообщил следующее:

«Мы же принимали поправку в закон об энергетике, все энергетические объекты, независимо от их мощности, при передаче в аренду обязательно должны пройти согласование в парламенте. Раньше этого не было, раньше решение этого вопроса относилось к кабинету министров, а сейчас все арендные и договорные отношения будут проходить через парламент, и мы будем их рассматривать. По этой ситуации я пока ничего не знаю, потому что у меня нет ни договора, ни материалов, это можно уточнить».

Ситуацию прокомментировал и депутат предыдущего, шестого, созыва Гарри Кокая, который в бытность депутатом неоднократно выступал против передачи объектов энергетики в частные руки, считая, что они должны оставаться под контролем государства:

«Конкретики пока нет, кроме того, что есть проект договора, который направлен в парламент. Без парламента они в аренду сдать не могут, так как месяца три назад поправки внесли в закон об энергетике. Если бы сейчас этого не было, они бы росчерком пера сегодня отдали, а так парламент будет рассматривать это заявление «СухумГЭСа».

– Сам факт такой передачи вы лично как расцениваете?

– Как недопустимый, как очередное лишение активов, как грабеж.

– Гарри, что такое эти перепадные ГЭС, какая судьба может ожидать их после передачи в аренду, кто их будет восстанавливать? Во что это может обойтись?

Если перепадные само государство отремонтирует, у нас не будет дефицита электроэнергии ближайшие два, три, четыре года, никаких перетоков нам не нужно будет

– Года два назад было несколько предложений, было несколько бенефициаров, которые пытались взять их под майнинг, и там суммы были разные: у кого-то десять миллиардов рублей на закуп оборудования, у кого-то три миллиарда на восстановление, точных цифр нет. Нигде не говорится, какую цену эти перепадные ГЭС имеют, говорят о том, что они полностью разрушены. Если они полностью разрушены, пусть тогда строят с нуля, я посмотрю, как они построят. Это уникальные гидросооружения, такого потенциала в стране больше нет. Если перепадные само государство отремонтирует, у нас не будет дефицита электроэнергии ближайшие два, три, четыре года, никаких перетоков нам не нужно будет. А с учетом введения новых тарифов до двух рублей со следующего года эта история становится рентабельной.

– Видите ли вы возможность, что государство за свой счет восстановит эти перепадные ГЭС?

Власть не подходит к вопросам по государственному, она продвигает только какие-то свои коммерческие интересы, ничего другого не происходит

– Конечно, вижу. Если взять наш потенциал, потенциал «Черноморэнерго» при существующих тарифах, которые они в будущем планируют поднять, «Черноморэнерго» будет получать прибыль до двух миллиардов рублей. Если даже один миллиард рублей уйдет на обслуживание самой организации, то миллиард рублей в год они будут иметь на развитие. Если каждый год по одному миллиарду вкладывать в перепадные, то, я думаю, за три-четыре года с таким потенциалом мы сможем сохранить их в государственной собственности и использовать правильно. Но есть еще и другой вариант. У нас есть уже тридцать лет взаимоотношений с грузинской стороной, с «ИнгурГЭС». Первая перепадная по такому принципу уже была отремонтирована головным «ИнгурГЭСом» и работает в нашей структуре, мы получаем свои проценты. Такое предложение было от Левана Мебония (генеральный директор ООО «ИнгурГЭС»), что он сам их восстановит и даже увеличит проценты. Было 40% на 60%, он готов рассмотреть возможность установить 50% на 50%. Но на это не хотят идти наши власти, потому что не будет личного интереса. Больше никаких проблем нет. А готовность со стороны Левана Мебония до сих пор есть. Ее всегда можно актуализировать, если понимание с нашей стороны будет. А понимание мы не можем найти только по одной причине, потому что личные интересы наших чиновников на высоких руководящих должностях не будут учтены в такой схеме, все. Власть не подходит к вопросам по государственному, она продвигает только какие-то свои коммерческие интересы, ничего другого не происходит. И по факту мы видим такой подход ко всем объектам страны.

– Что будет с перепадными ГЭС, если они будут переданы частному предприятию «СухумГЭС», что их ждет?

На наших глазах очередное расхищение государственного имущества у них не получится, что бы они там не придумывали и не преподносили обществу как благо в безысходной ситуации

– Я вам не хочу даже говорить, что они будут переданы, потому что я уверен, что их не передадут в частные руки, так как у нас в парламенте, слава богу, есть ребята, у которых есть государственное мышление. Они эти поправки вносили в закон не для того, чтобы потом все раздать, а для того, чтобы сохранить. И они, я думаю, в этом вопросе себя проявят так же, как в первый раз, когда была попытка передачи, и они приняли поправки. И вторая попытка тоже обречена, ничего из этого не получится. Мы, общественность, политические организации, партии не позволим это сделать. На наших глазах очередное расхищение государственного имущества у них не получится, что бы они там не придумывали и не преподносили обществу как благо в безысходной ситуации, от которого мы отказаться не можем. Еще можно добавить, что большая часть депутатов шестого созыва была против передачи объектов энергетики в частные руки, мы это говорили и заявляли об этом не раз, следующий созыв уже ввел поправки. Каким способом они теперь пытаются это протащить, я лично не понимаю. Я полностью надеюсь на наших депутатов, они там есть, я знаю, что они свою позицию не поменяют по этому вопросу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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