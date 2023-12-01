Сегодня на заседании кабинета министров Абхазии было обсуждено около тридцати вопросов. Три из них, докладчиком по которым был министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, касались рыболовной отрасли. Кабинет министров Абхазии утвердил объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов.

Кабмин также принял постановление о проведении переговоров между министерствами сельского хозяйства Абхазии и Сирии и подписании ими соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, правительство увеличило размер единовременных пособий по рождению ребенка на 5 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают (служат), составит 27 тысяч рублей. При рождении ребенка, родители которого не работают (не служат), единовременное пособие составит 22 тысячи рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

В ходе обсуждения вопроса о внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения в части установления функции по учреждению ведомственных знаков отличия и наград премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, заметил, что в ведомственных наградах надо наводить порядок:

«Есть такая проблема. Очень часто названия ведомственных наград требуют филологического вмешательства и абхазского, и русского. К примеру сказать, название награды «За взятие Кодора» что означает? А? Это совсем не смешно.

– Желательно поменять статусы этих наград. У нас получаются с правовой точки зрения проблемы. Когда такие награды получают преступники… Таких в Абхазии немного… Как они их получали – другой вопрос. Но они по статусу приравниваются к участнику Отечественной войны.

– Совершенно верно. Есть такая проблема. Не допускать ошибок. Это безнравственно и нечестно, когда даже ведомственную награду получают незаслуженно».

Уже когда повестка дня была исчерпана, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава попросил слово и обратился к правительству с двумя вопросами:

«Первый вопрос – речь идет о передаче набережной бывших санаториев МВО и ПВО администрации города Сухума. Мост, слава богу, построили. От него до конца арендуемой территории – 919 метров. Арендатор уже огородился по нашему требованию от набережной, набережная городская должна быть.

– Можно дать добро, если… Сколько у нас членов правительства? 17? Вот 17 будок на новой набережной хотим». (Громкий смех)

Это присутствующие так отреагировали на шутку премьер-министра.

Второй вопрос, о котором доложил Кубрава, – это бывший санаторий имени Смецкого в Гулрыпшском районе, который планируется передать в аренду российскому инвестору. От знаменитого, построенного еще до революции предпринимателем и меценатом Смецким санатория после войны почти ничего не осталось. Кубрава напомнил, что в 2011 году было принято решение о передаче в долгосрочную аренду здания, однако в 2016 году арендатор отказался от своих обязанностей – по всей вероятности, этот объект оказался неподъемным для него, Кубрава сообщил:

«Сейчас есть соискатель, который имеет желание взять санаторий в долгосрочную аренду, это российский инвестор, который зарегистрировал предприятие в нашем Министерстве юстиции, это было нашим условием, чтобы он стал абхазским резидентом и платил налоги в нашу налоговую систему. В проекте постановления указано, что Госкомимущество берет на себя охранные обязательства по стене, которая осталась от здания. На этом месте планируется построить санаторно-курортный комплекс, на восстановление объекта арендатору будет отведено три года».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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