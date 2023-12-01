В начале недели на Черноморское побережье обрушилась стихия. Ее последствия в Абхазии были не столь катастрофичны, как в соседнем Краснодарском крае, но все же не обошлось без неприятностей – на побережье подтоплены дома, кафе, рестораны. Где-то оборваны линии электропередач, в Гагрском районе в зоне подтопления оказались еще и водонапорные станции. В столице наибольший ущерб нанесен району Маяка, слегка пострадала даже гостиница президента. Главы администраций подсчитывают ущерб и деньги на ликвидацию последствий стихии.

В центре политической жизни страны оказался «диалог» власти и объединенной оппозиции на государственном телеканале. Чтобы понять степень важности данного события, надо знать, что после прихода к власти Аслана Бжания оппозиции был закрыт доступ к главному информационному ресурсу – государственному телевидению. Таким образом, действующая власть превратила каждое появление оппозиции в эфире абхазского ТВ в событие общегосударственного значения. Эфир нынешней недели готовился три недели, а обсуждался и того больше. Согласованный формат 3:3. Заявленная тема – энергетика. Однако набрать трех спикеров, которые согласились бы защищать позицию власти, не удалось, и в эфире национального телевидения появилась только министр экономики, курирующая энергетику Кристина Озган, за которой уже закрепилось прозвище «девочка для битья».

Почему в тематической передаче не принял участие хотя бы главный энергетик страны или премьер-министр, можно только догадываться. Между тем Кристине Озган удалось навязать оппозиционерам свою повестку, и, вместо того чтобы обсуждать нынешнее положение дел в энергетике, большая часть эфирного времени была потрачена на обсуждение просчетов прошлой власти, которая оставила нынешним плохое наследство. Никакие цифры и факты не смогли убедить Кристину Озган в провальной политике действующего правительства, которое привело к кризису, в частности, в энергетике.

Между тем оппозиционерам удалось поднять вопросы необоснованного повышения тарифов, огласить результаты легализации деятельности ферм по добыче криптовалюты, зафиксировать действия руководства, направленные на уничтожение энергетики с целью распродажи. Озган проигнорировала главные на сегодняшний день вопросы: почему власть не предусмотрела в бюджете нынешнего года расходы на оплату перетока электроэнергии (более миллиарда рублей) и расходы на оплату перетока на 2024 год? Эфир три раза прерывался под возгласы ведущей, что надо срочно уходить на рекламу. Но не подумайте, что у национального ТВ какие-то обязательства перед рекламодателями. Никакой рекламы и в помине не было – в разгар полемики ТВ прерывалось на видеозарисовки осени.

Точкой невозврата стало заявление Гарри Кокая. Депутат парламента шестого созыва обвинил власть в хищениях при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара» и в затягивании следственных мероприятий. В своих обвинениях оппозиционер ссылался на засекреченные результаты проверки Контрольной палаты. Кристина Озган, которая год назад обещала объяснить необоснованные затраты на закупку материалов и оборудования при ремонте, назвала обвинения оскорбительными и эфир был прерван. Думаю, что после этого оппозиции вход на национальное ТВ снова будет закрыт, несмотря на все договоренности.

К другим новостям. Удивило на этой неделе МВД, которое объявило, что с 28 ноября милиция Абхазии усиливает меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Российской Федерацией территориях в связи с проведением в краснодарском «Сириусе» III Конгресса молодых ученых. Осталось непонятным, чем было обусловлено такое решение и какую угрозу для молодых ученных представлял приграничный район Абхазии. Одновременно в приграничном районе был открыт еще один пост ДПС.

Тем временем, когда в законодательном органе власти обсуждали поправки к законам, которые помогут МВД бороться с деятельностью по добыче криптовалюты, из неофициальных источников стало известно, что в Ткуарчалском районе в специально охраняемом тоннеле обнаружена крупная криптоферма. Эта информация не оглашается участниками проверки – МВД, СГБ и Госстандартом. В информационное поле для демонстрации борьбы с деятельностью по добыче криптовалюты выбрасывается только «мелкая рыбешка», которая часто вызывает гомерический хохот пользователей социальных сетей. Так, на этой неделе МВД сообщало об обнаружении и изъятии трех, пяти, десяти аппаратов у частных лиц в разных районах. Цифра суммируется и хорошо звучит в заголовках. Между тем крупные фермы остаются вне информационного пространства и, похоже, что находят пути к сердцам правоохранителей.

Два знаковых для системы правосудия судебных процесса прошли на этой неделе в Абхазии. Приговор и амнистия в одном решении Гудаутского суда, который определил ответственность сотрудников паспортного стола, незаконно выдавших гражданину Украины за «денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США» паспорт гражданина Абхазии.

Второй судебный процесс – по делу о гибели в МВД задержанного по административной статье Анзора Тарба. Судебное разбирательство длится уже три года, прошло все инстанции и 30 ноября добралось до Коллегии Верховного суда по уголовным делам. Доказано, что задержанного пытали, есть результаты экспертизы, показания свидетелей (одного из которых тоже пытали), свидетельства врачей. Даже есть косвенные признания сотрудников милиции, что пытки в МВД практикуются. Но нет виновных. Поэтому потерпевшая сторона и Генпрокуратура не согласились с решением Сухумского суда, оправдавшего сотрудников милиции, и подали кассацию в Верховный суд. Но и здесь доводы прокуратуры, адвокатов были проигнорированы: суд признал решение суда первой инстанции законным и отказал прокуратуре и потерпевшей стороне в удовлетворении жалобы (возвращение в суд первой инстанции и дополнительное расследование). Будут ли обращаться разуверившиеся в правосудии родственники в президиум Верховного суда, неизвестно.

О работе правительства. Кабмин на этой неделе провел заседание с участием представителей туристического сообщества Абхазии и России, запретил вырубку хвойных деревьев на территории Абхазии, утвердил квоты промышленного вылова рыбы для абхазских и российских рыболовов. Представители внешнеполитических ведомств России и Абхазии обсудили в МИД России повестку очередного 59-го раунда Женевских дискуссий, намеченного на 5-6 декабря. Министр просвещения Инал Габлия встретился с абхазскими школьниками – участниками различных российских соревнований.

Глава государства Аслан Бжания третью неделю отсутствует в стране. Чем он занимается в Москве, пресс-служба не сообщает.

Между тем и в Абхазии ощутили первые признаки подступающего нового года. МВД сообщило об «открытии» сезона охоты на ели. На этой неделе выявлено три факта незаконной вырубки хвойных в лесном массиве горы Мамзышьха. Уничтожены 64 дерева ценной породы. Министр внутренних дел сообщил о рейдах и пригрозил ответственностью за незаконную заготовку и торговлю хвойными деревьями.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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