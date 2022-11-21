Изида Чаниа

10 ноября абхазская милиция отметила свое столетие. Высокопоставленные чиновники республиканского и муниципального уровня состязались в поздравлениях – вековой рубеж, высокий профессионализм, борьба с криминалом, институт, защищающий закон и порядок, надежная защита прав и свобод граждан. Хвалебные эпитеты сыпались как из рога изобилия, каждый чиновник счел своим долгом отметиться поздравлением.

И почти поверилось. Но спустя неделю после пышного векового рубежа на президиуме Верховного Суда обсуждалось решение сухумского суда, закрывшего дело об убийстве Анзора Тарба. Подозреваемые – сотрудники МВД, в зале суда группа поддержки – это их коллеги. От реплик милиционеров в адрес потерпевшей стороны возникло ощущение фантасмагории. Думаю, что оно настигло бы любого стороннего человека, наблюдающего за действием, в котором блюстители правопорядка отстаивают свое право на беззаконие.

Если коротко излагать эту страшную историю трехлетней давности, то выглядеть она будет так: Анзора Тарба забрали из дома в ночь с 6 на 7 июля 2019 года. Сестре и дочери сообщили, что он задержан на 15 суток и помещен в следственный изолятор в одном из районов Абхазии. На пятый день после задержания, утром 11 июля, тело замученного Анзора Тарба выдали родственникам не из районного изолятора, куда его доставили, а из столичного МВД. По обвинению «в причинении вреда, повлекшего смерть», были задержаны четверо сотрудников МВД. Однако, Сухумский городской суд не нашел достаточных доказательств причастности данных сотрудников милиции к смерти Тарба и оправдал их.

Нет сомнения, что круг людей, которые должны были быть задержаны, гораздо шире, потому как здесь и незаконное задержание, содержание, допросы, пытки, убийство, и сокрытие информации. Но судью первой инстанции все эти мысли, видимо, не беспокоили.

Получается, что сотрудниками МВД (этими или другими, имена которых скрывают) совершенно страшное преступление – убийство человека, который погиб в результате пыток. Но в МВД круговая порука: здесь никто не знает, привезли ли Анзора Тарба в МВД из районной милиции живого или уже мертвого, кто пытал задержанного, кто переодел уже мертвого Анзора Тарба в чужие вещи, и многое другое. Нет сомнения, что круг людей, которые должны были быть задержаны и обвинены в различной степени соучастия в данном преступлении, совершенном сотрудниками милиции, гораздо шире, потому как здесь и незаконное задержание, содержание, допросы, пытки, убийство, и сокрытие информации. Но судью первой инстанции все эти мысли, видимо, не беспокоили. Его даже не смутила выставленная напоказ «корпоративная этика»: сотрудники милиции все как один, от руководства до низших чинов, скрывали информацию об убийстве, совершенном с особой жесткостью. Все ушло в спор, кто больше напортачил: суды и адвокаты обвиняемых ссылались на плохую работу прокуратуры, прокуратура – судов.

Для нас же, рядовых граждан, все это суть одна система, которая не выполняет возложенные на нее обязанности. Вот из «последнего». В апреле 2021 года сотрудники Гагрской милиции избили российского туриста Артема Русских. Дело возбудили через несколько месяцев, после огласки в российских медиа. Милиционеры находятся под домашним арестом, так как следственные мероприятия до сих пор продолжаются.

В августе 2021 года в районном изоляторе временного содержания повесился заключенный Анри Атейба. Родственники и адвокат утверждали, что задержанного пытали. Дело передано в суд, но его фигуранты – дежурные по ИВС, которые не уследили за задержанным. О причине суицида речь не идет.

Ровно год назад 16 ноября при задержании сотрудники милиции застрелили молодого парня Амира Кетия. Версия правоохранителей, звучала как оправдательный приговор – они утверждали, что готовилось покушение на сотрудников милиции. Уголовное дело по превышению полномочий возбуждено не было.

А совсем недавно, благодаря адвокату, общественность узнала, как врача психиатрической больницы промывали до полусмерти. Служители закона опять оказались не виноваты – они искали наркотики. Не нашли, но никто за издевательство над человеком ответственности не понес.

Виновных нет, хотя всем понятно, что совершаются эти преступления сотрудниками милиции – эта «группа лиц, действующая по предварительному сговору», давно уверовала в свою безнаказанность и превратилась в организованную преступную группировку. Хорошо оснащенную, игнорирующую законы и творящую беспредел.

Отчитываясь перед общественностью 10 ноября нынешнего года, Аслан Бжания выразил полное удовлетворение работой правоохранительных органов.

Год назад абхазский омбудсмен Асида Шакрыл обратилась к руководству страны с призывом незамедлительно принять все необходимые меры по недопущению вопиющих фактов насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Никому неизвестно, как прореагировал на слова омбудсмена президент. Но отчитываясь перед общественностью 10 ноября нынешнего года, Аслан Бжания выразил полное удовлетворение работой правоохранительных органов и даже не вспомнил о «вопиющих фактах насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов». Все, что его волнует, – это материальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и техническая база. «Мы будем планомерно улучшать материально-техническое снабжение органов правопорядка, приложив все усилия для увеличения эффективности их работы», - сказал он.

И что, после того как милиционерам повысят зарплату или купят еще 100 автомобилей, мы сможем доверять блюстителям порядка, которые не знают, что происходит в МВД, покрывают преступления, совершенные в их системе, и выбивают показания дубинками?

Не скажу ничего нового: борьба с преступностью – это не только и не столько материальная база и благополучие сотрудников милиции, это, прежде всего, соблюдение законов блюстителями правопорядка, которое и вызывает доверие и уважительное отношение общества.

И выход есть. Но только в том случае, если желание реформировать систему возникает, как минимум, с двух сторон – сверху и снизу. Судя по заявлениям главы нашего государства, рассчитывать на встречное движение, не приходится.

И да, напомню, что президиум Верховного суда вернул дело об убийстве Анзора Тарба на рассмотрение в суд первой инстанции. Думаю, что не удивлю никого своими прогнозами: это никакое не торжество закона, это путешествие по замкнутому кругу. И «каруселить» родственников жертвы будут до тех пор, пока не вытрясут из них всякое желание добиться справедливости.