Объявившего голодовку фигуранта дела Джабиева доставили в клинику

Фигурант дела о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева, экс- сотрудник криминальной милиции Марат Хугаев, объявивший голодовку в тюрьме, в тяжелом состоянии доставлен в югоосетинский Республиканский многопрофильный медицинский центр. Об этом сообщает оппозиционный телеграм-канал «Чъребайы Хъæргæнæг».

Марат Хугаев начал голодовку с 15 ноября, причинами которой назвал «незаконное, необоснованное, бездоказательное и политическое задержание и заключение под стражу».

После визита родственников задержанных силовиков к президенту самопровозглашенной республики Алану Гаглоеву Хугаев объявил сухую голодовку.

По информации телеграм-каналов, депутаты Алан Тадтаев и Ибрагим Валиев посетили задержанных по делу Джабиева и попытались уговорить Хугаева прервать голодовку, но он отказался.

Как ранее писало «Эхо Кавказа», открытое судебное заседание по делу о смерти Инала Джабиева состоится сегодня, 4 декабря.