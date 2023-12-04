Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян посетила самопровозглашенную республику Абхазия и провела встречу со студентами Абхазского государственного университета.
Симоньян рассказала, что в 2001 году в качестве корреспондента приехала в Абхазию освещать события в Кодорском ущелье. «Народ России всегда будет благодарен абхазам за то, что в 2001 году они не пропустили банды Гелаева в Сочи», – заявила она.
Кроме того, Симоньян выступила с критикой международных и неправительственных организаций, указав в частности, на Агентство США по международному развитию (USAID). Такие организации, по её словам, «протаскивают свою политику и ценности», «меняя культурный код» стран, лишая их независимости. Она пожелала абхазскому руководству «мудрости, смелости и силы, чтобы бескомпромиссно бороться с ними».
Ранее USAID не раз критиковал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. По его словам, на сайте Агентства опубликована информация о том, что в Абхазии реализуются проекты, нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», а также на «восстановление территориальной целостности Грузии». Он сказал, что в Абхазии «закроют двери» НПО, считающим ее оккупированной территорией.
- USAID был создан Правительством США в 1961 году для оказания Соединёнными Штатами Америки экономического и социального содействия иностранным государствам. В настоящее время USAID осуществляет свою деятельность в более 100 странах мира.
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