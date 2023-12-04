В Ингушетии прошло заседание Российско-Грузинского делового совета

В Ингушетии в конце прошлой недели прошло заседание Российско-Грузинского делового совета, посвящённое «туризму и культурным ценностям в российско-грузинских отношениях». Об этом, в частности, сообщили в правительстве Республики Ингушетия.

В пресс-релизе указано, что стороны договорились об организации транспортного сообщения, проведении молодежного фестиваля, создании совместной археологической экспедиции и т.д.

Кроме того, сообщается, что участники встречи побывали «на месте начала строительства новой железной дороги через Ингушетию в Грузию».

Разговоры о возможном строительстве железной дороги из Ингушетии в Грузию активизировались осенью текущего года. Об этом, в частности, рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. В правительстве Грузии инициативу не комментировали.

В Торгово-промышленной палате Ингушетии ранее назвали предполагаемый маршрут железнодорожной ветки, заявив, что «целью проекта является установление стабильного транспортного железнодорожного сообщения через Главный Кавказский хребет, между РФ и Республикой Грузия, сокращение пути следования грузовых и пассажирских перевозок».