В Гальском районе готовят зону для проведения встреч МПРИ

Глава Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Константин Пилия рассказал о подготовке зоны для проведения встреч в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

Ранее в Сухуми заявляли, что готовы к возобновлению работы в формате МПРИ и подготовили пакет предложений. Грузинская сторона инициативу не комментировала, но абхазская сторона, по словам Константина Пилия, «пошла на опережение».

«Мы готовим зону, которая находится после Ингурского моста, не заезжая на наш КПП. Первый пункт только проходит досмотровый, не пересекая все таможенные структуры, наверху готовится зона, там будет конференц-зал, и там будем встречаться. Как бы получится территория абхазская, но они к нам не заезжают полностью. Там попробуем в таком формате, чтобы удовлетворить претензии… начать нормальный диалог», – отметил он.

Напомним, что грузинская сторона, по информации абхазских властей, заявляла, что участники встречи должны пересекать Ингурский мост по внутренним паспортам, абхазская сторона говорила, что необходимо использовать загранпаспорта. Замглавы абхазского МИДа рассказывал о предложении «изыскать какую-то нейтральную территорию» на реке Ингури, «разбить там некую палатку и провести в ней встречу».

В интервью «Чегемской правде» Константин Пилия также заявил: «Мы на добрососедство готовы, мы готовы на равный диалог».

Говоря о Женевских дискуссиях, Пилия сказал: «Вот эти Женевские, пускай, перетекут сюда. Женева далеко и не все всё понимают. … Там, в Женеве, ничего не решится».

Пилия добавил, что «в Грузии есть силы, которые понимает, что этот лист им нужно перелистнуть». Правительство Грузии, по его словам, «подает сигналы о том, что оно не хочет открывать второй фронт, не хочет быть против России», но указал на «очень серьезную, профинансированную Западом» оппозицию, которая «держит на крючке малейшие события».