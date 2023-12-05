Пропавший в Грузии активист находится в российском СИЗО в Нижнем Тагиле

Пропавший в Грузии активист Рафаил Шепелев нашёлся в российском СИЗО в Нижнем Тагиле, его обвиняют по террористическим статьям, сообщает адвокатов и правозащитников «Первый отдел».

«Шепелев стал жертвой провокации российских силовиков. Они обманом выманили его из Тбилиси в Цхинвальский регион, там — задержали, препроводили во Владикавказ, отправили под административный арест, во время которого предъявили обвинение по уголовному делу и избрали меру пресечения, а затем выслали по месту предварительного расследования уголовного дела в СИЗО «Нижний Тагил». Этап длился почти полтора месяца — через Минеральные воды, Волгоград, Саратов, Казань, Ижевск, Пермь и Екатеринбург», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в Нижний Тагил активист прибыл на прошлой неделе. Шепелеву предъявлено обвинение в «участии в деятельности террористической организации»‎ (ч. 2 ст. 205.5. УК РФ) — от 10 до 20 лет лишения свободы, и в «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) — от 5 до 7 лет.

12 октября Рафаил Шепелев вышел из дома на улице Мтацминда в Тбилиси и пропал. По словам его соратников, в Грузии он жил с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался. 13 октября, на следующий день после исчезновения, Советский районный суд Владикавказа признал активиста виновным в «мелком хулиганстве» — информация об этом появилась на сайте суда. В качестве наказания мужчину отправили под административный арест на 15 суток, а после освобождения поместили в СИЗО и обвинили в совершении преступлений террористической направленности. Документы активиста, включая загранпаспорт, остались в Грузии.

О том, что активиста запрещенной в России ультралевой и национал-анархической организации «Артподготовка» Рафаила Шепелева, возможно, задержали российские военные в селе Кирбали, сообщал фонд «Свободная Россия» на Южном Кавказе.

По факту возможного исчезновения Шепелева в МВД Грузии было начато расследование по статье 143 Уголовного кодекса – «незаконное лишение свободы». В грузинском ведомстве тогда заявили: «Были проверены записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что 12 октября гражданин Российской Федерации отправился из места своего проживания в Шида Картли, а именно в город Гори, откуда на такси доехал до села Кирбали. По информации опрошенных лиц, в том числе водителя такси и местных жителей, после выхода из автомобиля указанное лицо добровольно пересекло линию оккупации и направилось в глубь оккупированной территории».

Рафаил Шепелев известен своим активным участием в оппозиционных акциях в Екатеринбурге. Он выходил на уличные акции в поддержку Алексея Навального и на антивоенные митинги. В Грузии активист тоже участвовал в антивоенных акциях, а также высказывался в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили и пикетировал суд.