Лидеры «Грузинской мечты» отправились в Будапешт

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отправился с четырехдневным визитом в столицу Венгрии – Будапешт.

В состав делегации входят первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили и член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили.

У депутатов запланированы встречи с вице-премьер-министром Венгрии, заместителем председателя Национального собрания, председателем комитета по делам Евросоюза и министром по делам ЕС.

Напомним, что 14-15 декабря в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза, на котором лидеры могут принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС и начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

В преддверии встречи премьер Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю о том, что ожидание принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС «беспочвенно, учитывая текущий уровень политической и технической подготовки».

Позиция Орбана угрожает всему пакету расширения, т.е. и принятию позитивного решения по Грузии.