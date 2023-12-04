В Грузии считают дни до решения Европейского совета по предоставлению стране статуса кандидата в ЕС. По мере приближения развязки усиливаются нападки власти на оппозицию за отказ сотрудничать в выполнении девяти еврорекомендаций. В ответ оппозиция обвиняет власть в саботаже евроинтеграции, в частности, критикует ее дружбу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он за десять дней до решающего саммита ЕС блокирует вопрос о евроинтеграции Украины. В оппозиции считают, что позиция Орбана содержит риски и для Тбилиси.

На этой неделе парламент приступит к интенсивной работе по выполнению девяти рекомендаций Брюсселя, сообщил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили. Он не сомневается в успехе, от достижения которого зависит как окончательное решение ЕС по предоставлению Грузии статуса кандидата Грузии в ЕС, так и дальнейшая евроинтеграция. Если есть опасения, полагает он, то они связаны с тем, что оппозиция, как и прежде, при выполнении 12 рекомендаций и сейчас не спешит сотрудничать с «Грузинской мечтой». Тем не менее спикер парламента Шалва Папуашвили оставляет для оппонентов двери открытыми:

«Мы, конечно, приглашаем оппозицию помочь правительству Грузии в этом процессе. Если кто-то хочет помочь грузинскому народу и избранной им власти выполнить эти рекомендации, дверь открыта для всех. Правительство Грузии выполнит эти девять рекомендаций так же успешно, как и прошлые 12 рекомендаций. Мы ждем положительного решения Еврокомиссии. Единственное, чего мы опасаемся и в чем заключены риски, что оппозиция и некоторые группы активистов снова будут препятствовать выполнению этих рекомендаций».

Еще жестче был в оценках оппозиционеров Каха Каладзе, генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси:

«Не знаю, как это назвать, когда ты любишь свою страну, желаешь ей европейского будущего, чтобы она развивалась, шла вперед, а оппозиция ничего не делает, только мешает. Это, мягко говоря, вредительство. Но, несмотря на это, мы все сделаем для того, чтобы в стране был сохранен мир, продолжались экономическое развитие и евроинтеграция страны».

В оппозиции сегодня объяснили, почему не горят желанием сотрудничать с властью. Там вспомнили, как в прошлом году она не стала слушать мнение оппозиции и гражданского сектора по поводу необходимых для выполнения рекомендаций Брюсселя реформ, и при этом тоном, не терпящим возражений, обвиняла оппонентов в саботаже евроинтеграции. Об этом напомнила сегодня и лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе:

«Я, конечно же, не жду каких-то фундаментальных изменений до 15 декабря. Думаю, в обществе нет оптимизма по поводу того, что «Грузинская мечта» выполнит все девять рекомендаций. И мы в оппозиционных партиях заявляем, что «Грузинская мечта» не будет этого делать. В этом процессе решающее значение имеют предстоящие через год парламентские выборы. Думаю, общество предпочтет коалиционное правительство, оно станет той силой, которая будет работать над этими девятью пунктами вместе со всеми на основе диалога, навыков к которому, к сожалению, нет у "Грузинской мечты"».

Работать над реформами на условиях «Грузинской мечты» не считают возможным и в партии «Лело». Там успех этого процесса также связывают с итогами предстоящих парламентских выборов. Однако то, что внешняя политика «Грузинской мечты» может помешать уже почти принятому решению Брюсселя, сегодня отметила одна из лидеров «Лело», депутат Саломе Самадашвили. Она обратила внимание на противостояние «близкого друга» премьера Ираклия Гарибашвили, венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Брюсселем:

«Решению по статусу кандидата может помешать позиция общего союзника Владимира Путина и «Грузинской мечты» Виктора Орбана. Он грозит заблокировать пакет решений по расширению ЕС, и если это случится, ясно, что невозможным станет и принятие позитивного решения по Грузии. Это еще раз подтверждает то, что наша власть – союзник России».

Эта тема последнее время активно поднимается оппозицией и многими комментаторами. Министру иностранных дел Илье Дарчиашвили еще на прошлой неделе пришлось уверять общество, что Тбилиси активно работает со всеми странами ЕС, а Венгрия – верный сторонник евроинтеграции Грузии.

Препятствий в предоставлении статуса кандидата от главы венгерского правительства на данном этапе ожидать не стоит, соглашается Нино Самхарадзе, аналитик Института политики Грузии (GIP). Но она не разделяет и уверенность власти в неминуемом успехе выполнения новых брюссельских рекомендаций. Ведь из прошлогодних 12 выполнены только три, напоминает она, объясняя, почему она не ждет фундаментальной реакции власти на новые требования Брюсселя: «Я думаю, «Грузинская мечта» постарается предпринять и сейчас бюрократически-технические, поверхностные шаги в этом направлении». Что же касается Орбана, говорит Нино Самхарадзе, грузинская власть среди других стран, ожидающих решения Европейского совета, представляет своеобразное исключение, значит, и рисков нет. Но и опасения оппозиции обоснованы:

«Сегодня у правительства Грузии есть обещание Орбана полностью поддержать его в вопросе статуса кандидата. Но если наше государство находится в едином геополитическом контексте с Украиной, то, конечно же, опасения имеют основания. Последние жесткие заявления Орбана о том, что Брюссель должен пересмотреть позицию по отношению к Украине, а также любые решения по расширению ЕС, конечно же, могут вызвать в оппозиции и у комментаторов чувства неясности, опасения. Тем более в такой критической ситуации, когда со дня на день мы ждем окончательного решения. Оно должно быть положительным в нашем случае, с учетом теплых отношений между правительствами двух стран».

Нино Самхарадзе там же добавляет, что у руководства ЕС достаточно рычагов, в том числе и финансовых, чтобы повлиять на позицию венгерского премьер-министра. Несмотря на то, что на предстоящем заседании Европейского совета по каждой стране будет приниматься индивидуальное решение, по мнению Самхарадзе, в Брюсселе не захотят, чтобы Украина из лидирующей страны, которая, несмотря на войну, много делает для выполнения рекомендаций ЕС, оказалась в рядах отстающих. Окончательная ясность в этом вопросе настанет 14-15 декабря.

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