Кобахидзе: Грузия не будет вмешиваться в переговоры Венгрии и ЕС

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал возможную задержку вступления Украины в ЕС из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что это - дело Венгрии и ЕС, и Грузия вмешиваться не будет.

Кобахидзе отметил, что Венгрия - «один из активных сторонников» пути европейской интеграции Грузии и уверен, что решения будут положительными, передает SOVA.

«Мы знаем, что Венгрия является одним из самых активных сторонников Грузии на пути европейской интеграции, но, конечно, очень важно иметь постоянное сотрудничество с нашими венгерскими партнерами для дальнейшего усиления этой поддержки. Мы уверены, что через неделю, когда вопрос о предоставлении статуса кандидата <Грузии> будет окончательно рассмотрен, Венгрия окажет очень сильную поддержку нашей стране», - заявил он относительно вопроса Грузии.

По поводу Украины и Молдовы лидер партии власти убежден - положительные решения будут приняты и в отношении этих стран.

«Переговоры между ЕС и Венгрией - это дело ЕС и Венгрии, конечно, мы не можем вмешиваться в это. В конечном счете, я уверен, что будут приняты положительные решения в отношении европейской интеграции, в том числе в пользу Украины и Молдовы. Для нас важнее, чтобы положительное решение было принято в отношении Грузии», - заявил Кобахидзе.

Парламентская делегация «Грузинской мечты» находится с четырехдневным визитом в Венгрии (5-8 декабря). Ираклий Кобахидзе заявил, что в рамках визита состоятся встречи с вице-премьером страны, а также с официальными лицами в венгерском парламенте.