Венгрия пытается заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер-министр страны Виктор Орбан считает подобный шаг преждевременным. Будапешт считает главной задачей заморозку российско-украинского конфликта. Однако руководство ЕС считает иначе. В Вашингтоне также пытаются добиться от Конгресса утверждения нового пакета помощи Киеву.

Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите глав стран-членов содружества. Соответствующее письмо премьер-министр страны Виктор Орбан направил президенту Евросовета Шарлю Мишелю. По данным агентства Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст письма, в нем, в частности, говорится:

«У некоторых есть ожидания, что Евросовет может и должен принять решение о начале переговоров о присоединении Украины. Ввиду нынешнего уровня политических и технических приготовлений, эти ожидания безосновательны… Евросовет не в состоянии принимать ключевые решения, пока не будет достигнут консенсус по будущей стратегии ЕС по Украине».

При этом, согласно имеющейся информации, лидеры ЕС все же готовы открыть процесс не только в отношении Украины, но и Молдовы. К слову, Грузия, которая ожидает окончательного решения по вопросу предоставления ей статуса кандидата на вступление, в черновике итогового коммюнике саммита в этом контексте не упоминается. Впрочем, и Киеву, и Кишиневу также необходимо сначала завершить все необходимые реформы, чтобы запустить процесс присоединения.

В любом случае, решение о старте переговоров о вступлении какой-либо страны в союз требует единогласного согласия всех 27 членов ЕС. А Будапешт последовательно торпедирует вопрос присоединения Украины. Недавний скандал с экс-президентом Петром Порошенко, которого не выпустили из страны на встречу с Виктором Орбаном, лишь добавил масла в огонь. Будапешт заявил, что этот факт является лишним подтверждением того, что Украине еще рано думать о присоединении к ЕС.

Венгрия настаивает на том, что Евросоюз ведет нерациональную политику в отношении Украины, в том числе тратя на вооружение Киева огромные средства. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто считает, что войну пора заканчивать, не дожидаясь исполнения желаний Киева по возвращению своих территорий:

«Мы видим, что мир – единственное решение, единственный способ спасти жизни людей. И это единственный способ избежать дальнейшего разрушения. И я думаю, что, если мы посмотрим на последние более чем полтора года, уже очевидно, что те, кто делает вид, что на поле боя возможно решение, не правы. На поле боя нет решения. На поле боя есть мертвые люди. Мы верим, дорогие друзья, дорогие коллеги, что поставки оружия тоже не помогают. Поставки оружия лишь продлевают войну. А нам не нужна война. Нам не нужно оружие в регионе. Что нам нужно в регионе, так это мир».

С такой позицией не согласна глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен дала понять: Европейский союз должен учитывать военные потребности Украины при определении будущей стратегии оборонной промышленности Европы:

«Россия сейчас усиливает свои позиции, пытаясь перехватить инициативу. А это значит, что ситуация на поле боя остается очень сложной. Но это не аргумент против поддержки. Наоборот, это аргумент в пользу большей поддержки. Нам необходимо компенсировать десятилетия недостаточного инвестирования и фрагментации усилий. И чтобы преодолеть это, нам нужно тратить больше, тратить лучше и тратить вместе».

При этом в Вашингтоне также отмечают необходимость срочного утверждения нового пакета помощи Украине. Соответствующее письмо администрация президента Байдена направила в Конгресс США. В Белом доме считают, что без своевременного решения этого вопроса военные усилия Киева по защите от российского вторжения могут зайти в тупик. В Москве, очевидно, надеются именно на такое развитие событий. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наступлении по всем фронтам:

«Тотальная мобилизация в Украине, поставки западного оружия и развертывание резервов украинским военным командованием не изменили ситуацию на поле боя. Эти действия привели лишь к увеличению человеческих потерь в украинских вооруженных силах. Российская группировка войск наносит эффективные и мощные удары по украинской армии. В результате этого их возможности резко сократились. Наши военнослужащие действуют умело и решительно. Они занимают более выгодные позиции и расширяют контроль на всех направлениях».

В письме лидерам Палаты представителей и Сената, которое также было опубликовано, директор административно-бюджетного управления США Шаланда Янг предупредила, что к концу года у Вашингтона закончатся деньги на отправку оружия и другой помощи Киеву, что «поставит Украину на колени» на поле боя.

«Нет волшебного горшочка для финансирования, чтобы решить эту задачу. У нас закончились деньги и почти не осталось времени. Это не проблема следующего года. Помочь демократической Украине бороться с российской агрессией необходимо прямо сейчас. Конгрессу пора действовать».

Ранее президент Джо Байден запросил пакет помощи на сумму почти 106 млрд долларов для Украины и Израиля, но до сих пор не получил одобрения от Конгресса, где растет скептицизм по поводу масштабов помощи Украине. В администрации заявили, что в последние недели были вынуждены замедлить темпы поставок вооружений, чтобы попытаться растянуть их до тех пор, пока Конгресс не одобрит дополнительное финансирование.

«Россия стремилась разрушить критически важную инфраструктуру Украины, энергетическую инфраструктуру и лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в самое холодное время года. В преддверии очередной зимы мы ожидаем, что Россия вернется к этой жестокой тактике и снова попытается продолжить кампанию по разрушению критически важной энергетической инфраструктуры Украины», – заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

В пакет помощи, который просит одобрить администрация Байдена, входит 61,4 млрд долларов для Украины, 14,3 млрд для Израиля и 13,6 млрд на охрану границы США с Мексикой. Пакет, в частности, не могут одобрить из-за требований республиканцев усилить контроль за миграцией на южной границе США и внести изменения в миграционное законодательство. Ранее этой осенью Конгресс США уже дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.

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