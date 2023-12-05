– Кабинет министров Абхазии увеличил размер единовременных пособий по рождению ребенка на 5 тысяч рублей. Сумма составит 27 тысяч рублей для работающих родителей, для неработающих – 22 тысячи рублей. Как вы считаете, эти меры изменят рождаемость или демографическую ситуацию в республике?

Элана Кортуа: Для какой-то определенной категории населения это, действительно, может стать мотивом. И, как правило, это социально уязвимые категории населения, которые, возможно, узнав об этих увеличениях единовременной выплаты, захотят родить очередного, шестого или седьмого, ребенка. А если мы говорим о других категориях и группах населения, которые понимают, что 27 тысяч рублей – это в лучшем случае два месяца памперсов, я думаю, что они будут дополнительно еще рассуждать на тему, достаточно ли это, чтобы завести первого, второго ребенка. Так что, возможно, незначительно это как-то повлияет на рождаемость и на демографию, но сомневаюсь, что это будет какое-то серьезное количественное или качественное изменение.

Камма Гопия: Существенно именно на рождаемость это не повлияет, по крайней мере, мне кажется, что не должно, потому что для людей мыслящих понятно, что это единовременное пособие в размере 22 и 27 тысяч рублей. По сути, это что-то такое: один раз получил и потратил, и поэтому люди, которые думают наперед, на будущее, вряд ли будут планировать рождение ребенка, рассчитывая на эту сумму. А для тех, кто так далеко не смотрит в будущее, возможно, как-то повлияет, потому что были истории, когда выдавали машины на рождение седьмого или восьмого ребенка, и люди были реально готовы родить детей, чтобы получить эту машину. А так, это, конечно, повлияет, может быть, просто на настроение людей. Люди будут понимать, что на какую-то сумму они могут рассчитывать, если ребенок уже родился, то это плюс, естественно. Чем больше размер пособий, тем лучше для всех семей. Но если спросить меня, я бы точно не планировала ребенка, рассчитывая на эту сумму единовременного пособия.

Анетта Сергеевна Бганба, преподаватель АГУ, руководитель центра «Логопед» и фонда «Поддержка»: У нас такого рода опыт уже существовал. Это единовременная выплата за рождение детей в семьях абхазской национальности, но мы видим, что ожидаемого результата это не принесло. И, разумеется, я думаю, что данное увеличение оплаты, единовременное, которое сейчас было принято кабинетом министров, конечно, это подспорье, никто не спорит, но это не фактор, который может положительно и достаточно значимо отразиться на демографической ситуации. Мне кажется, и я думаю, что не только мне, что демографическая политика и ее тенденция к увеличению роста рождаемости детей, будет связана, скорее всего, с социальными аспектами, например, бесплатная медицинская помощь, ранняя диагностика, дополнительное бесплатное образование детей, обогащение культурно-массовых площадок, в которые могли бы быть включены дети. Я думаю, что это будут качественные изменения, которые будут способствовать рождаемости.

Виталий Читанава: Нет, не изменит. Рождаемость в Абхазии очень низкая, и 5 тысяч рублей – это ни о чем с нашими ценами на рынке и в магазинах. Посмотрите, какие цены на памперсы. Я думаю, что как минимум надо 50 тысяч рублей, чтобы немного людям помочь. Я понимаю, что есть финансовые трудности, но на детях не нужно экономить. 50 тысяч рублей – это как минимум!

Виола: Демографическую ситуацию в стране эти меры не изменят. Конечно, молодым семьям, наверное, при рождении малыша приятно получить даже, мне кажется, и одну тысячу рублей, поэтому эта поддержка – это большой плюс для молодых нуждающихся семей, тем более, что для неработающих семей, разные бывают обстоятельства у молодых людей, им, наверное, помощь нужна больше. И как-то надо стимулировать их на то, чтобы они работали. Другое дело, если бы была такая поддержка от государства ежемесячно, если бы молодые семьи чувствовали каждый день такую поддержку в социальной сфере, не только многодетные семьи. Многодетным семьям выплачивают, но там, насколько я знаю, такой мизер, что сложно на это прожить. Но все-таки, конечно, это приятно, но, к сожалению, на демографическую ситуацию это никак не повлияет. Хоть 500 тысяч рублей если выплатят, может быть, тогда повлияет, и то вряд ли.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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