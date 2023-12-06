Израиль объявил о начале третьей и самой важной фазы наземной операции. Войска, как сообщается, окружили главные опорные пункты ХАМАСа в секторе Газа. Однако действия ЦАХАЛа подвергаются все более жесткой критике со стороны гуманитарных организаций. ООН обвиняет Израиль в создании катастрофических условий для вынужденных переселенцев. В ответ руководство еврейского государства критикует Всемирную организацию за то, что она и другие международные правозащитные группы закрывают глаза на жестокие преступления, совершенные ХАМАСом. Противостояние дошло до того, что власти Израиля аннулировали вид на жительство координатору ООН по гуманитарным вопросам. Но и к самому Израилю есть претензии даже у самых близких союзников. США впервые вводят санкции против поселенцев.

Израильские войска окружают Хан-Юнис. В ЦАХАЛе отмечают: война вступила в самую важную и сложную стадию. Многие эксперты считают, что в Хан-Юнисе – родном городе лидера ХАМАСа (признан террористической организацией в США и ряде других стран) в Газе Яхьи Синвара – группировка обладает значительно большей военной мощью, и у нее будет больше возможностей противостоять израильским войскам в своих укрепленных опорных пунктах. В районах сосредоточения боевиков по-прежнему остаются сотни тысяч мирных жителей, и вероятность новых жертв среди гражданского населения очень высока. По словам начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви, военные перешли к третьему этапу операции:

«Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают территорию Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере. Те, кто думал, что ЦАХАЛ будет не в состоянии возобновить боевые действия после паузы, ошибались, и ХАМАС уже чувствует это. Многие боевики ХАМАСа, включая старших командиров, были ликвидированы в последние дни. Мы перешли к третьему этапу наземных операций».

При этом Ха-Леви прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal о том, что ЦАХАЛ намерен затопить туннели, чтобы вынудить боевиков покинуть убежища. Ха-Леви назвал это хорошей идеей, но отказался подтверждать информацию. По его словам, рассматриваются любые варианты, обеспечивающие большую безопасность военнослужащих. Подобные меры еще в 2015 году предпринимал Египет, использовав морскую воду для того, чтобы затопить сеть из сотен туннелей на границе, чтобы положить конец контрабанде. Впрочем, в данной ситуации осложняющим фактором станут израильские заложники, которых ХАМАС, по его словам, спрятал в «безопасных местах», в том числе и в туннелях.

Вместе с тем Армия обороны отчиталась об обнаружении одного из самых больших схронов с оружием ХАМАСа за все время операций на севере сектора Газа. В тайнике, расположенном рядом с поликлиникой и школой, находились сотни РПГ, десятки противотанковых ракет, ракеты дальнего радиуса действия, взрывчатые вещества и гранаты, а также несколько беспилотников. По словам представителей ЦАХАЛа, часть оружия была уничтожена, а часть доставлена в Израиль для дальнейшего изучения.

На фоне наступления израильской армии гуманитарная ситуация в палестинском анклаве ухудшается. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о катастрофических условиях, в которых находятся вынужденные переселенцы:

«Катастрофическая ситуация, которую мы наблюдаем в секторе Газа, была полностью предсказуемой и предотвратимой. Мои коллеги из гуманитарных организаций называют ситуацию апокалиптической. Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, все усугубляющемся ужасе. Военные операции, включая бомбардировки, продолжаются на севере, в центре и на юге сектора Газа, затрагивая людей, которые уже неоднократно были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности. Но ни одно место не является безопасным. В этих обстоятельствах существует повышенный риск жестоких преступлений. Международное сообщество должно в один голос настаивать на немедленном прекращении огня, исходя из соблюдения прав человека и гуманитарных соображений».

На критику в Израиле отвечают: единственный способ быстро завершить войну – это использовать сокрушительную силу против ХАМАСа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху считает, что с демилитаризацией Газы сможет справиться только Израиль:

«Газа должна быть демилитаризована, а для того, чтобы Газа была демилитаризована, есть только одна сила, которая может ее демилитаризовать, и эта сила – ЦАХАЛ. Никакая международная сила не может нести за это ответственность. Мы видели, что происходило в других местах, когда они вводили международные силы. Я не желаю закрывать на это глаза и принимать какие-либо другие договоренности».

Проблема этой тактики заключается в том, что она приводит к большому количеству жертв среди мирного населения. И это очень не нравится США – главному союзнику Израиля. Согласно информации американских СМИ, в Вашингтоне предполагают, что Израиль сможет завершить крупномасштабную операцию в Газе к январю, а затем перейти к более точечным атакам на ХАМАС. При этом эксперты отмечают: может пройти до месяца, прежде чем военное давление на ХАМАС окажется достаточно сильным для того, чтобы открылось новое окно для перемирия и освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. В самом ХАМАСе заявляют, что ни о каких переговорах больше не может быть речи, пока Израиль не прекратит огонь.

«Мы заверяем еще раз, что не будет никаких переговоров или обмена до тех пор, пока не прекратится агрессия против нашего народа. Мы возлагаем на Нетаньяху всю полноту ответственности за жизни сионистских заложников и за воспрепятствование продления сделки по обмену путем возобновления агрессии против сектора Газа. Очевидно, что Нетаньяху не заботят ни пленные, ни их семьи, ни их жизни», – заявил представитель группировки в Ливане Усама Хамдан.

Параллельно военной операции разгорается еще один скандал. Международный фонд ООН по защите детей ЮНИСЕФ после почти двухмесячного молчания, наконец, выступил с осуждением сексуального насилия в отношении женщин и детей в ходе нападения ХАМАСа 7 октября. Однако не стал при этом называть ответственных за него. В Израиле отмечают: существуют множественные свидетельства того, что во время нападения боевиков из сектора Газа десятки женщин и детей подверглись различным видам сексуального насилия, в том числе в крайне садистских формах. Все это время израильские правозащитники выражали недоумение по поводу недостаточного внимания к этому со стороны международных организаций, включая профильные подразделения ООН, обвиняя их в предвзятости. Обращаясь к нации, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает «выступления против этого злодеяния всех цивилизованных лидеров, правительств, наций»:

«Я говорю женским правозащитным организациям: вы слышали об изнасилованиях израильских женщин, ужасных зверствах, сексуальных увечьях – где вы, черт возьми?»

Реакция со стороны ООН последовала после того, как Всемирную организацию и международные правозащитные группы раскритиковал президент США Джо Байден, призвавший осудить сексуальное насилие «без всяких исключений»:

«Сообщения об изнасилованиях женщин – многократных изнасилованиях – и расчленении их тел еще при жизни, об осквернении трупов женщин, о том, что террористы ХАМАСа старались причинить женщинам и девочкам как можно больше боли и страданий, а затем убивали их. Это ужасающе!»

Противостояние Израиля и ООН на фоне кризиса в секторе Газа усиливается. Власти страны приняли решение лишить вида на жительство координатора ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях Линн Хейстингс, жестко критикующей действия Израиля в Газе. Глава МИД страны Эли Коэн в своем аккаунте в социальной сети Х написал:

«Мы больше не будем молчать перед лицом предвзятости ООН!.. Тот, кто не осудил ХАМАС за жестокое убийство 1200 израильтян, за похищение младенцев и стариков, за ужасающие издевательства и изнасилования, за использование жителей Газы в качестве живого щита, а вместо этого обвиняет Израиль, демократическую страну, которая защищает своих граждан, – тот не может служить в ООН и не сможет въезжать в Израиль!»

Впрочем, к самому Израилю также есть претензии даже у ближайших союзников. Вашингтон ввел санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, которые нападают на палестинцев. Им запрещен въезд в США. Это первый подобный шаг Соединенных Штатов против израильтян за два месяца войны.

«Насилие на Западном берегу в этом году находится на уровне, невиданном со времен второй интифады. А в последние недели тревожный всплеск насильственных действий побил этот нежелательный рекорд. Это включает в себя беспрецедентный уровень насилия со стороны израильских поселенцев-экстремистов, направленных против палестинцев. И сегодня, как недавно предупредил президент Байден, Соединенные Штаты принимают меры по борьбе с этой эскалацией насилия на Западном берегу, реализуя новую политику ограничения виз», – заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

О том, что израильские поселенцы на Западном берегу нападают на палестинцев и бедуинов и сгоняют их с мест, неоднократно говорили сами палестинцы, писала израильская и иностранная пресса и заявляли политики, в том числе американские. В начале ноября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что с 7 октября на момент публикации отчета зарегистрировало 171 нападение поселенцев на палестинцев.

В Израиле в ответ заявили, что речь идет о немногочисленных экстремистах и не касается всех поселенцев.

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