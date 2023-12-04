Израиль намерен преследовать боевиков ХАМАСа по всему сектору Газа. Эпицентр боевых действий смещается к югу анклава. ЦАХАЛ призывает палестинцев покинуть районы города Хан-Юнис, где могут укрываться руководители группировки. ХАМАС в ответ призывает молодежь присоединяться к боевым ячейкам и оказывать максимальное сопротивление израильским войскам. При этом международное давление на Израиль усиливается. Даже ближайший союзник – Вашингтон дал понять: если безопасность мирного населения не будет обеспечена, это может обернуться для Израиля стратегическим поражением.

Израиль расширяет зону боевых действий на всю территорию сектора Газа. Согласно заявлениям ЦАХАЛа, основные усилия военной операции отныне будут сосредоточены на городе Хан-Юнис и его окрестностях. По мнению израильских властей, здесь могут скрываться члены руководства ХАМАСа, признанного террористической организацией в США и ряде других стран. В частности, лидер группировки в Газе Яхья Синвар родом из этого города.

«Мы вступили в новую фазу нашей войны против ХАМАСа. ХАМАС прервал гуманитарную паузу, когда нарушил соглашение об освобождении заложников, отказавшись освободить женщин, детей и младенцев, как было согласовано. ХАМАС также обстрелял ракетами дома израильтян. Теперь всем ясно, что ХАМАС выбрал войну. Мы преследовали их на севере сектора Газа. Сейчас мы преследуем ХАМАС и на юге сектора Газа. Мы будем действовать с максимальной силой против террористов ХАМАСа и его инфраструктуры, сводя при этом к минимуму вред мирным жителям, которых ХАМАС использует в качестве живого щита. Мы преследуем ХАМАС везде, где он скрывается, – на севере и на юге, каждую ракетную установку, склад оружия, центр управления и контроля, старшего командира, подземную инфраструктуру и любое укрытие, где могут удерживаться наши заложники. Наша война ведется против ХАМАСа, а не против народа Газы», – заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

В ответ ХАМАС призвал молодых палестинцев записываться в ряды «Авангарда потопа Аль-Аксы», как исламисты назвали нападение на Израиль 7 октября. Как заявил на специальном брифинге представитель группировки в Ливане Усама Хамдан, жителей Газы специально заманили в ловушку на юге сектора и теперь Израиль собирается уничтожить палестинцев:

«Что касается возобновления агрессии оккупантов в секторе Газа, стало ясно, что все их заявления с начала этой агрессивной войны о существовании безопасных районов на юге сектора и постоянные призывы к гражданам переместиться туда, это был заранее продуманный план и ловушка, направленная на совершение новых массовых убийств нашего народа, безоружных гражданских лиц и перемещенных лиц. Нет безопасных районов ни на севере сектора Газа, ни на юге, ни в любой другой области».

Параллельно руководство группировки заявляет, что новые освобождения заложников возможны лишь в обмен на постоянное прекращение огня. По словам заместителя лидера ХАМАСа Салеха аль-Арури, все остающиеся в руках исламистов пленники – либо военнослужащие, либо мужчины-резервисты, и идти на компромиссы группировка не намерена:

«Официальная и окончательная позиция движения ХАМАС и сопротивления заключается в том, что обмена не будет до конца агрессии и постоянного прекращения огня. Мы с самого начала без всякого обмана заявляли, что иностранные заключенные, которые были доставлены в Газу 7 октября, никогда не были мишенями, и что мы были готовы освободить их без всяких условий. Кроме того, женщины и дети-заключенные также не были мишенью и были доставлены в Газу в связи с исключительными обстоятельствами, и поэтому мы были готовы положить конец этому вопросу в обмен на возвращение пленных женщин и детей, удерживаемых оккупантами, и в обмен на международное обязательство, которое даже не должно было быть связано с обменом, по оказанию помощи нашему народу. Этот вопрос теперь решен. Все оставшиеся у нас пленные – это солдаты и гражданские лица, служившие в оккупационной армии. Так что переговоров об обмене пленными до окончания агрессии не будет».

В Израиле считают, что ХАМАС продолжает удерживать несколько женщин, а также, по меньшей мере, двоих детей. Заявление исламистов об их гибели в ЦАХАЛе до сих пор не подтверждают. При этом Израиль не намерен идти ни на какие соглашения с ХАМАСом до тех пор, пока все заложники не окажутся на свободе. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху:

«Чтобы завершить священную миссию по возвращению всех наших заложников, ликвидировать ХАМАС и гарантировать, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу Израилю, чтобы в нем не было организации, которая обучает своих детей терроризму, которая поддерживает терроризм, которая финансирует терроризм, которая призывает к уничтожению Израиля, мы продолжаем бороться изо всех сил. Это то, к чему наши бойцы готовились во время перемирия – к полной победе над ХАМАСом».

Тем не менее расширение географии боевых действий с севера на юг ставит Израиль в довольно неоднозначную ситуацию. Даже ближайший союзник – Вашингтон вынужден делать одно жесткое предупреждение за другим. После того, как вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен заявили об обязанности Израиля обеспечить максимальную безопасность мирного населения, на обязательность исполнения подобных рекомендаций указал и шеф Пентагона Ллойд Остин. Подтвердив безоговорочную поддержку Израиля, Остин тем не менее дал понять: если израильские власти не прислушаются к Вашингтону, то для них война может закончиться стратегическим поражением:

«Понимаете, в такого рода боях центром тяжести является гражданское население. А если вы загоните их в объятия врага, тактическая победа обернется стратегическим поражением. Поэтому я неоднократно давал понять лидерам Израиля, что защита палестинского гражданского населения в секторе Газа является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом».

В Израиле в ответ заверили: рекомендации союзников приняты к сведению и исполняются по мере возможности. В качестве подтверждения руководство страны демонстрирует специально созданную интерактивную карту, которая рассылается населению сектора Газа. Карта делит анклав на сотни небольших пронумерованных зон, и военные призывают палестинцев обращать внимание на номер своей зоны и следить за дальнейшими оповещениями военных.

По словам старшего советника правительства Израиля Марка Регева, Армия обороны старается действовать «настолько хирургически, насколько это возможно в очень сложной боевой ситуации», и заранее предупреждает о готовящихся атаках:

«Я отвергаю заявления о том, что в секторе Газа больше нет безопасных мест именно потому, что мы специально обозначили эти места. Все указано на карте. Люди могут видеть, где они находятся и куда люди могут пойти. И еще раз, мы поделились этой картой, в том числе, с гуманитарными организациями именно для того, чтобы они могли активизировать свои усилия в отношении гражданских лиц, которые переселятся в эти более безопасные районы».

Несмотря на жесткую позицию Израиля в том, что касается главной цели военной операции – полного уничтожения ХАМАСа, а также прекращение переговоров в Катаре, международное сообщество все еще не оставляет надежд повернуть конфликт в политико-дипломатическую плоскость. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется преуспеть там, где потерпели неудачу США и арабские страны. Вернуть стороны за стол переговоров Макрон считает единственной альтернативой многолетней войне, так как, по мнению лидера Пятой республики, заявленная Израилем цель уничтожения ХАМАСа неосуществима в среднесрочной перспективе:

«Израильские власти должны более точно определить свои задачи и конечную цель. Полное уничтожение ХАМАСа, считает ли кто-нибудь, что это возможно? Если это так, то война продлится 10 лет. Мы сказали израильтянам, что мы рядом с вами, когда речь идет о безопасности, потому что мы считаем, что ваша безопасность не тождественна заявленным вами целям».

Более жесткой позиции придерживается Турция. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган не устает обещать привлечь руководство Израиля к ответственности за совершение военных преступлений в Газе. Турецкий лидер призывает исламский мир объединиться против Израиля:

«Нетаньяху, который является палачом Газы, помимо того, что он является военным преступником, наверняка будет судим как палач Газы, так же, как судили Милошевича. Нетаньяху, палач Газы, лично заявил перед камерами, что проблема не в Газе или Рамалле, а в том, что он преследует экспансионистские цели. Поэтому защищать Газу и Палестину сегодня означает защищать Мекку, Медину, Стамбул вместе с Иерусалимом, защищать Дамаск, Бейрут, Багдад и другие исламские города».

Подконтрольное ХАМАСу Министерство здравоохранения Газы утверждает, что с начала войны погибли почти 16 тысяч палестинцев. Из них 70% – женщины и дети. Проверить эту информацию в условиях боевых действий не представляется возможным.

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