Генеральная Ассамблея ООН на 77-ой сессии в 16-й раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 100 стран – это самая большая поддержка Грузии с 2008 года, когда резолюция впервые была внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеей.

Против в этот раз голосовали лишь девять стран – Россия, Сирия, Никарагуа, Судан, Зимбабве, Бурунди, Беларусь, Куба и Северная Корея. 59 государств воздержались.

В 2022 году резолюцию поддержали 95 стран, 12 были против, 56 воздержались.

Отметим, что Китай, Лаос и Вьетнам в прошлом году голосовали против резолюции. В этом году Китай воздержался, а Лаос и Вьетнам в голосовании участия не приняли.

Армения и в этом году в голосовании участия не принимала (ранее голосовала «против»), Азербайджан поддержал резолюцию. Соавторами документа в этом году выступили 63 страны (в прошлом году – 61).

В МИД Грузии заявили, что резолюция уже стала «глобальной инициативой». Её поддержку в Тбилиси назвали «большим успехом грузинской дипломатии».

Официальное название резолюции – «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».