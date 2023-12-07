В Грузии оппозиционное «Нацдвижение» покидают члены городских собраний

Большинство членов районной организации Каспи покинули «Единое национальное движение» (ЕНД), сообщает Общественный вещатель Грузии. Решение выйти из политического объединения приняли и 6 депутатов местного городского собрания от фракции «Национальное движение».

Как отмечают бывшие члены ЕНД, причина выхода из партии – её ослабление на фоне невыполненных обещаний нового менеджмента.

Между тем, от мандатов депутаты отказываться не намерены и продолжат оппозиционную деятельность в качестве независимых депутатов вместе с командой Ники Мелия, заявил один из членов сакребуло Георгий Шарипашвили.

Напомним, что 6 декабря о выходе из «Нацдвижения» на специальном брифинге сообщили 10 членов фракции городского собрания Хоби. Всего в муниципальном органе ЕНД представляли 11 человек — соответственно, в рядах партии остался только один депутат.

5 декабря партию покинули 14 представителей фракции «Национального движения» в городском собрании Зугдиди.

Одна из отколовшихся депутатов Майя Каландия отметила, что в ЕНД установилось недемократическое правление, что и привело их к этому решению. Всего в Сакребуло Зугдиди было 22 члена от «Нацдвижения».

4 декабря от партии откололись 7 из 13 членов ЕНД в батумском сакребуло. Депутат Верховного совета Аджарии Георгий Киртадзе заявил, что, несмотря на неоднократные попытки, им не удалось наладить отношения с новым руководством.