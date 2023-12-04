Кризис в «Едином национальном движении» углубляется. Сегодня партию покинули некоторые ее депутаты батумского сакребуло. Они считают, что новое руководство партии взяло курс на узурпацию власти. В свою очередь, по словам лидера партии Левана Хабеишвили, процесс омоложения партии неизбежен.

Кризис в «Национальном движении» близок к развязке. Сторонники бывшего председателя Ники Мелия заговорили о создании новой платформы. Тем временем сегодня партию покинули семь из 13 членов ЕНД сакребуло Батуми. Помимо них решение о выходе из партии приняли и другие представители аджарской организации. На прощальном брифинге они заявили, что остаются верны идеалам «Революции роз», но разногласия с нынешним руководством партии приняли непреодолимый характер.

Депутат Верховного совета Аджарии Георгий Киртадзе, который выдвигался кандидатом на пост мэра Батуми на местных выборах 2021 года, признал, что, несмотря на неоднократные попытки, им не удалось наладить отношения с новым руководством.

«Мы решили положить всему этому конец и приняли самое трудное решение – мы выходим из «Национального движения». Выдерживать постоянное давление от «Грузинской мечты» было совсем несложно, но, когда дело, за которое мы боролись все это время, остается без идей, мы не видим другого выхода. Мы по-прежнему продолжим борьбу против сведения политических счетов, Михаил Саакашвили должен стать последним политическим заключенным в этой стране, и он должен покинуть тюрьму как можно скорее, и, конечно же, олигархический режим Бидзины Иванишвили должен быть отстранен от власти. Подробности о наших планах общество узнает в ближайшее время. Но наверняка мы примкнем к прозападной части оппозиционного спектра. Мы пообщались с Никой Мелия и приняли решение. В ближайшее время он сделает заявление, и, если он создаст новую партию, мы обязательно присоединимся», – пообещал Киртадзе.

Сторонники председателя Левана Хабеишвили считают тему внутреннего конфликта закрытой. В аджарском отделении «Национального движения» заявляют, что рады уходу бывших соратников.

«На самом деле, они не разделяли идей партии. Более того, они последние девять месяцев в ежедневном режиме пытались нанести ЕНД как можно больше вреда. То, что сегодня они официально подписали, думаю, очень хорошо, фактически они давно сдали мандаты, просто сегодня это произошло официально», – заявил председатель фракции «Национального движения» Верховного совета Аджарской Автономной Республики Элгуджа Багратиони.

Заочно бунтарям ответил председатель партии. Пресс-служба партии распространила заявление Левана Хабеишвили на молодежном форуме партии.

«Все должны понимать, что нужно предоставить возможности новым людям. Некоторым это не нравится, но это объективная реальность. Эти люди остаются в политике уже 20-30 лет, считая, что это пожизненно. Мое почтение и уважение тем, кто трудился во имя партии, и сейчас, как бы они ни злились, ни обливали нас грязью, мы понимаем, что у них есть конкретные заслуги. Мы эти заслуги не приуменьшаем, но мы также должны понимать, что будущее принадлежит молодежи», – заявил Леван Хабеишвили.

Однако, что раскол уже начал оформляться и вскоре к новой команде присоединятся другие члены ЕНД, говорит бывший член «Единого национального движения» Давид Лагвилава:

«Думаю, вскоре мы увидим процесс зарождения новой партии, возможно, под руководством Ники Мелия, поскольку мы собираемся продолжить борьбу. Но это будет происходить на другой партийной платформе, и это будет новая политическая организация. Мы не собираемся присоединяться ни к какой другой политической партии».

Между тем, как полагают многие наблюдатели, «Национальное движение» – это партия Михаила Саакашвили, и нынешний кризис не очень скажется на его рейтинге. Напомним, в 2016 году партию покинули более 20 ее видных представителей, которые, сформировав «Европейскую Грузию», так и не добились ощутимых результатов.

В свою очередь, в «Грузинской мечте» называют события в «Национальном движении» примером пагубного влияния олигархии на политику. Своим мнением по этому поводу поделился спикер парламента Шалва Папуашвили:

«В партийную борьбу (в ЕНД) вовлечены олигархические группировки, которые оказывают влияние из-за рубежа. Это политическое образование полностью контролируется извне, в том числе деньгами, и его заявленный лидер - иностранный гражданин и преступник, а неформальный правитель осужден грузинским правосудием, и он финансирует оппозиционные СМИ. Все это является результатом пагубного влияния олигархического вмешательства в грузинскую политику. Теперь важно, чтобы это вредное влияние олигархов было уменьшено, в том числе и в других партиях».

Споры в «Национальном движении» начались около года назад, когда Леван Хабеишвили и его соратники публично заявили о необходимости проведения выборов нового председателя. Тогдашний председатель Ника Мелия согласился с этим предложением и потерпел поражение на выборах.

Ника Мелия открыто говорил о неформальном управлении партией бывшими министрами Вано Мерабишвили и Давидом Кезерашвили, что, по его мнению, вредило партии в борьбе с олигархом Бидзиной Иванишвили. Однако, несмотря на это, он пока не принимал решения о выходе из партии. Но, судя по риторике его соратников, решение не за горами.

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