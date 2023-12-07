9 декабря в Тбилиси пройдет марш «Твой голос Евросоюзу». Шествие начнется с площади Республики в 14:00 и завершится на площади Европы, где, по утверждениям представителей НПО «Хранители демократии», будет развернут самый большой в мире флаг ЕС. В мероприятии планирует принять участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я знаю, что во многих местах будут разные инициативы. 9 декабря состоится марш неправительственных организаций, к которому мы присоединяемся, как и другие присоединяются к нам, чтобы сделать совместное заявление о «европейскости» Грузии, когда мы ждем решительного ответа от Европы. Да здравствует наше европейское будущее», — сказала президент накануне на встрече с молодыми спортсменами, прошедшей в рамках кампании «Наш голос – Европе».

Решение президента присоединиться к маршу раскритиковал депутат парламента от «Силы народа» Гурам Мачарашвили.

«Зурабишвили хорошо бегает, и может присоединиться к этому маршу только потому, что хорошо бегает, иначе никакого смысла в её присоединении где-либо и к чему-либо нет смысла. Поэтому, если хотят пусть маршируют на месте, хотят пусть маршируют по всему Тбилиси. За этим просто будет весело наблюдать, а дело делаем мы для европейской интеграции», — сказал Мачарашвили.

На критику ответила глава грузинского офиса организации Transperency International Эка Гигаури, которая также планирует принять участие в марше:

«(Власти) пытаются расколоть общество даже по этому вопросу, в то время как очень большая часть грузинского общества - 85% выступает за вступление страны в Европейский Союз. Независимо от того, какую партию они поддерживают, какие политические или иные взгляды у людей. Это не протестная акция, это марш, на котором мы покажем нашим европейским партнерам, чего хотим мы, граждане Грузии».

Окончательное решение о том, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС, европейские лидеры должны принять на саммите 14-15 декабря.